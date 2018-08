Quando si dice "botta e risposta", ecco questo ne è il caso esemplare. Dove la botta, però, è stata reale e non solo verbale. Veniamo ai fatti: è successo tutto in Valle d’Aosta, dove la famiglia di un turista sudafricano ha denunciato: “Quell’albergatore mi ha bastonato”. Ma Paolo Maccari (l'accusato) smentisce la versione dei fatti. Il signor Maccari, albergatore aostano titolare dell’Hotel Mignon, più conosciuto come editore de ‘La Vallée Notizie’, nell’ambiente è rinomato per essere una persona dal carattere non facile, ma quello che sarebbe accaduto tra lui e una famiglia di turisti sudafricani supera i limiti. Sarebbero infatti volate da parte sua delle minacce e secondo il racconto, finito su Tripadvisor, anche delle bastonate. A portare avanti l’accusa, attraverso una recensione, è tal Audrey Goodridge che asserisce che lei e la sua famiglia sarebbero stati “molto malamente attaccati da un uomo dell’Hotel Mignon alle 22 di sabato 18 agosto”. (Continua a leggere dopo la foto)

La versione di Audrey Goodridge sostiene che l’auto della sua famiglia si era fermata per un guasto quasi in cima al colle del Gran San Bernardo e che avevano atteso per ore che arrivasse il carro attrezzi. Nel frattempo, la figlia di sette anni aveva necessità di andare in bagno ma non le era possibile. “Siamo stati portati all’hotel dal carro attrezzi perché la nostra assicurazione stava avendo difficoltà a prenotare un hotel ad Aosta”, è il racconto della donna. A quel punto, “abbiamo chiesto a titolare dell’hotel Mignon se nostra figlia potesse usare il suo bagno; ha rifiutato e ha detto che non eravamo ospiti". (Continua a leggere dopo la foto)

"Mia figlia stava per farsela addosso e mio marito l’ha portata nel posto più lontano possibile dall’hotel…”. Così, stando al racconto corredato da foto, Paolo Maccari si sarebbe presentato all’esterno dell’hotel con un bastone e avrebbe picchiato il papà della piccola “causandogli un grave infortunio” alla schiena. Nessuna denuncia è stata però sporta: “Eravamo vulnerabili, non sapevamo dove andare a dormire, mia figlia era traumatizzata per aver visto bastonare suo padre a pochi centimetri da lei”. (Continua a leggere dopo la foto)

Paolo Maccari ha replicato su Tripadvisor: “I ‘signori’ in questione si sono permessi di fare i loro bisogni nel parcheggio dell’hotel, sotto le finestre delle camere dei nostri clienti: questo la dice lunga sull’educazione di queste persone. Per loro il soccorso stradale aveva prenotato 2 camere, che noi abbiamo riservato malgrado fosse la notte di sabato 18 agosto, tanto che il nostro albergo era al completo. Sono stati accompagnati dal mezzo del soccorso stradale e quando sono arrivati in hotel hanno richiesto una family room per 4 persone, mentre noi avevamo solamente le 2 matrimoniali. Poi hanno trovato una camera quadrupla a 150 euro, in un albergo di Saint-Rhémy-en-Bosses. A quel punto hanno girato l’angolo dell’albergo per fare i loro bisogni. Una vergogna, dei veri maiali".

