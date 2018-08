“Una corda al collo”. Suicida a 9 anni: il motivo choc

Un bambino di 9 anni si è ucciso dopo aver subito quattro giorni di bullismo in una scuola pubblica per aver dichiarato la propria omosessualità. L'episodio è successo a Denver, in Colorado e la mamma ha voluto raccontare la sua storia come monito. Dopo aver fatto coming out con la mamma, qualche giorno fa Jamel ha deciso di parlare della sua omosessualità anche ai suoi “amici” a scuola, ma qualcosa è andato storto. La mamma del piccolo, Leia Pierce, ha raccontato ad una tv locale che suo figlio, Jamel Myles, le aveva rivelato durante l’estate che era gay e che voleva andare a scuola e dire ai suoi compagni che era ''orgoglioso'' di esserlo. “Quando ha fatto coming out con me era spaventato. Mi disse ‘mamma io sono gay’. Io pensavo che stesse scherzando e continuai a guidare, quando mi resi conto che era serio mi sono girata verso di lui e ho visto che era spaventato e raggomitolato su se stesso, così l’ho accarezzato e gli ho detto ‘io ti amo in ogni caso’''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Lui era fiero di essere gay , così una mattina mi disse che avrebbe fatto coming out a scuola. Voleva dire ai suoi amici che era orgogliosamente gay. Pochi giorni dopo lui si è tolto la vita, il bullismo dei compagni è la causa. Quattro giorni sono bastati a scuola per fargli così male, io non sapevo quello che stava succedendo. Mio figlio ha detto a mia figlia maggiore che i bambini a scuola lo hanno insultato e gli hanno detto di uccidersi, dicevano che doveva ammazzarsi perché era gay''.

Un racconto struggente quello di mamma Leia, che adesso non riesce ad accettare la morte assurda del suo piccolo, avvenuta a soli 9 anni. ''Io adesso sto male e mi chiedo ‘perché non è venuto da me a chiedermi aiuto?’ La responsabilità della morte di mio figlio è del bullismo. Penso che i genitori dovrebbero essere ritenuti responsabili perché ovviamente i genitori stanno insegnando ai figli ad essere così omofobi, o in qualche modo li influenzano”.

Nel gennaio del 2017 Gabriel Taye si è tolto la vita legandosi al collo una corda, probabilmente poiché non riusciva più ad entrare nel suo istituto scolastico con serenità. Il bambino, 8 anni, aveva fatto coming out ed era diventato il bersaglio dei bulli. In un video diffuso pubblicamente qualche mese dopo la tragedia si vedeva il bambino di 8 anni venir picchiato e cadere a terra privo di sensi nel bagno dell'istituto scolastico. Solo dopo circa 7 minuti un adulto - forse un maestro - si accorgeva di lui e lo aiutava. I genitori del bambino avevano presentato una denuncia contro la scuola.