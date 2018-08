Da circa trentanni il mondo è cambiato grazie alle continue evoluzioni della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione: gli sviluppi, infatti, permettono oggi di avere nuove risorse per fornire aiuti compensativi utili per la riabilitazione, la comunicazione e l’autonomia delle persone con disabilità. Ciascun disabile ha caratteristiche uniche e quindi la pedagogia specializzata, prendendosi cura della persona, cerca di sviluppare al meglio le sue potenzialità adattative. Per farlo utilizza strumenti didattici sempre più adeguati e tecnologie fornite dalla ricerca applicata, strumenti che mirano a ridurre gli ostacoli che si presentano a chi è costretto a vivere con un handicap. L’utente disabile usando il computer può accedere a sistemi operativi e a diverse applicazioni adattabili alle sue esigenze. Pur nei limiti legati alla singola menomazione, questi strumenti favoriscono anche l’integrazione scolastica e lavorativa del disabile. Come nel caso di Andrea, bimbo di 9 anni affetto da una malattia misteriosa. L'unica cosa che conta, per lui, quando è in classe, è il computer. Questo device, però, adesso è stato sottratto dai ladri che nei giorni scorsi sono entrati alla Giordani di Bologna. E adesso arriva il disperato appello di papà Gianluca. (Continua a leggere dopo la foto)



"Vi prego, riportate il computer a mio figlio: è lo strumento con cui comunica con le sue maestre e con i suoi compagni di classe. Faccio un appello ai ladri: ridateci quel computer, lì dentro c'è tutto quello di cui il mio bambino ha bisogno per continuare ad andare a scuola. Il computer non è un problema ricomprarlo, ma è un problema recuperare tutto quello che c'è dentro". E anche la scuola si è mobilitata nel tentativo di far 'breccia' nel cuore dei ladri. (Continua a leggere dopo la foto)



Andrea, 9 anni, è il secondo di tre figli, tutti iscritti alle Giordani di Bologna. Fino all'età di sei mesi è andato tutto bene, poi sono iniziati i problemi. "Non sappiamo ancora da quale patologia sia affetto Andrea— spiega il padre al Corriere della Sera —, è in corso la ricerca, siamo seguiti dal Bellaria. È un bimbo solare, allegro, ride molto, ma è intrappolato nel suo corpo, non ha la capacità di governarlo. Eppure capisce, vede, comunica tutto solo con le mani ed è con le mani che interagisce con il computer, riuscendo a fare tutto il lavoro scolastico. È una cosa miracolosa". (Continua a leggere dopo la foto)



La famiglia di Andrea ha fondato l'associazione 'Amici di Andrea' con la finalità di aiutare il figlio e altri bambini disabili. La zia scrive favole per piccolini per destinare il ricavato all’associazione. Finora i genitori sono riusciti a comprare varie cose utili tra cui l’aria condizionata per il poliambulatorio del Pilastro che fa riabilitazione per i bimbi disabili; pedane mobili per le navette della Croce Azzurra e sono riusciti a donare un defibrillatore pediatrico proprio alla scuola Giordani.

Leggi anche:

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino: il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati, ma è polemica tra i docenti: “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi

fbq('track', 'STORIE');