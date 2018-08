“Mi fa male”. 18enne ha dolori all’addome, i medici guardano la vagina ed è choc

Arriva al pronto soccorso lamentando un forte dolore addominale, nausea e malessere. Sono tre giorni che questa 18enne si sente strana perciò decide di farsi visitare da un medico visto che non sa più come fare per gestire il suo fastidio. “Un dolore intermittente, che aumenta a intervalli di 15 minuti” è questo che la ragazza riferisce ai medici quando arriva al pronto soccorso. A raccontare questa assurda vicenda (poi capirete perché assurda) è il Sun. La ragazza aveva anche la febbre e un battito cardiaco rallentato. I medici la visitano completamente e si accorgono che, in corrispondenza dell’ovaio sinistro, la ragazza ha un rigonfiamento strano. Allora le fanno un’ecografia a ultrasuoni che rivela che potrebbe trattarsi di una ciste. Ma, non essendo certi, le fanno anche un’ecografia transvaginale, che consiste nell’inserire una sorta di telecamera nell’utero. Le immagini dell’ecografia confermano che si tratta di una ciste che stava sanguinando e bloccando le tube di Falloppio. Continua a leggere dopo la foto

La condizione della ragazza si chiama Idrosalpinge, un disturbo che colpisce le tube uterine (una sola o entrambe). Si tratta di un’occlusione, con relativa dilatazione, causata dall’accumulo di liquido sieroso. Ci sono donne che non si accorgono di nulla e donne invece che presentano forte dolore alla zona pelvica, senso di compressione e pesantezza al basso ventre, dolore durante i rapporti sessuali o dispareunia. La ragazza viene tenuta in osservazione all’ospedale Onze Lieve Vrouwe Gasthuis di Amsterdam. Continua a leggere dopo la foto

Per alcuni giorni le vengono somministrati degli antidolorifici. Solo che la sua condizione peggiora e i dottori sono costretti ad approfondire la faccenda. Da ulteriori accertamenti emerge che la ragazza ha una torsione ovarica. In pratica le sue tube si sono letteralmente attorcigliate. Ma come succede che le tube si attorciglino? La causa della torsione delle tube è ancora sconosciuta ma si pensa che potrebbe dipendere da un’attività sessuale particolarmente “vigorosa”. Ma, visto che la ragazza protagonista della storia ha detto al medico di essere vergine, questa causa è stata esclusa. Continua a leggere dopo la foto

Cosa è successo dopo? La ragazza è stata sottoposta a un intervento per riportare la tuba alla posizione corretta. Dopo l’intervento la ragazza si riprende e torna alla sua vita normale. “È una condizione molto rara – ha detto il dottor Tjitske R Zaat – le cause possono essere varie: appendicite, emorragia follicolare, rottura dell’ovaia. In genere chi ha questo problema lamenta dolori al basso ventre, nausea, vomito, febbre e sanguinamento vaginale”. Nel caso in cui il problema non venisse risolto, la donna potrebbe avere problemi di concepimento.

