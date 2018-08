“Nel suo retto…”. Ha la diarrea e un forte mal di pancia, la verità è puro choc

Una storia assurda che vi farà dire “non è vero”. E invece è vero eccome. Tenetevi forte perché veramente vi verrà voglia di saltare dalla sedia. Protagonista della vicenda è un 24enne di Londra che ha preferito rimanere anonimo. Il ragazzo aveva forti dolori allo stomaco e una diarrea continua che è durata una settimana intera. Preoccupatissimo per i dolori e per quanto gli stava accadendo, ha deciso di andare al pronto soccorso dove ha fatto una scoperta choc. Una cosa allucinante. Ma cosa era successo? In pratica il ragazzo aveva il corpo così pieno di feci che le stesse feci stavano per far esplodere gli organi. Ma vi rendete conto dell’assurdità della faccenda? Non abbiamo veramente parole. Quando l’hanno visitato i dottori si sono resi conto di cosa era successo al suo ano. In pratica il ragazzo aveva un “megaretto” cioè un allargamento del retto accompagnato da diminuzione dello stimolo di defecare. La dilatazione del suo retto era importante (18 centimetri), per non parlare del fatto che l’ultima parte del suo colon era completamente pieno di feci. Continua a leggere dopo la foto

Neanche i medici avevano mai visto nulla del genere per questo la storia del ragazzo è finita su una prestigiosa rivista medica, BMJ Case reports. Il ragazzo – autistico – era stato portato in ospedale varie volte per problemi gravi di costipazione. Dall’esame fisico il ragazzo mostrava un addome teso che emetteva suoni. I medici, non capendo di cosa si potesse trattare hanno fatto ulteriori approfondimenti sul corpo del ragazzo scoprendo appunto quella dilatazione del retto.

Per non parlare di quante feci ci fossero all’interno della parte finale del colon. Pazzesco. Il dottor Alexandros Apostolopoulos e il suo team hanno somministrato dei lassativi al ragazzo e hanno provato a fargli un clistere. Ma lui si è rifiutato. Il ragazzo si era lamentato del fatto che i suoi dolori di stomaco, nell’ultimo periodo, erano peggiorati e, nonostante fosse andato di recente al pronto soccorso, lo hanno visitato di nuovo. Si sono accorti che aveva tra le altre cose una grave infezione e ridotti livelli di consapevolezza. Continua a leggere dopo la foto

Ulteriori accertamenti hanno mostrato che i suoi reni avevano iniziato ad avere problemi e il suo sangue stava diventando acido. Il ragazzo, a questo punto, è stato sottoposto a un’ulteriore Tac che ha mostrato una “sostanziale perforazione” del colon. Il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento che ha sistemato il suo “megacolon” e il suo “megaretto”. Come si manifestano queste condizioni? Con costipazione, dolore addominale e stomaco che borbotta. Quindi fatevi controllare!

Il tumore del colon-retto è tra i più diffusi: come ci si accorge di essere malati. Tutti i sintomi (alcuni spaventosi) da riferire al medico



fbq('track', 'STORIE');