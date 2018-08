Si può anche morire da eroi, cioè in una banale giornata iniziate per essere come tutte le altre e dove invece ti ritrovi a dover sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio. Sembra la trama di un libro, ed è infatti così che è morto all'età di 48 anni il giornalista e scrittore Pierre Cherruau, specialista di cultura e società africana. Il reporter è deceduto all'ospedale di Bordeaux, dopo aver salvato dalla morte il figlio. In vacanza al mare in Gironda con la famiglia, Cherruau si è buttato in acqua per salvare il figlio di 10 anni in difficoltà davanti alla spiaggia di Signal, a Soulac-sur-Mer. Il bambino è stato salvato ma il padre è quasi annegato, finendo in arresto cardiocircolatorio: è stato rianimato dai soccorritori, che poi in elicottero lo hanno trasportato in ospedale, dove tuttavia poco dopo è deceduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Pierre Cherruau era direttore della redazione del sito di informazione "Slate Afrique" e caporedattore della redazione Africa del "Courrier international". Ha scritto i libri "Chien fantôme" (Après la Lune 2008), "Nena rastaquouère" (Baleine 1997), "Togo or not Togo" (Baleine 2008), "La vacance du petit Nicolas" (Baleine 2011) e "De Dakar à Paris: Un voyage à petite foulée" (Calmann-Lévy 2013). Nel 2012 era stato ospite del Festival di Internazionale a Ferrara. (Continua a leggere dopo la foto)

Anche in Italia le tragedie del mare sono state tantissime in questa estate. L'ultima a Marina di Carrara. Forse a causa di un malore o di una crisi cardiaca, un docente carrarese di 79 anni, da tempo in pensione, è morto. Inutile, purtroppo, i tentativi dei bagnini di rianimarlo. Sembra che il pensionato avesse problemi di cuore e il suo pace maker pare abbia impedito l’utilizzo del defibrillatore. All’arrivo dell’ambulanza la situazione era molto critica, ma come da prassi la macchina dei soccorsi non si è fermata fino alla constatazione del decesso avvenuta in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)

A Framura, invece, è annegato un 22enne. A nulla sono valsi i soccorsi. Super lavoro per la Guardia costiera. È successo alle Cinque Terre - Val di Vara. Era in spiaggia quando ha deciso di entrare in acqua e poi ha accusato un malore e non si è più ripreso. In spiaggia decine di testimoni si sono mobilitati per salvarlo mentre gli altri lanciavano l'allarme ai soccorritori. Il medico 118, dopo oltre 30 minuti di rianimazione, ha constatato il decesso.

