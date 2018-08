La cronaca estiva italiana torna a tingersi di nero, con un'altra vicenda che lascia tutti di sasso per la sua drammaticità. Protagonista è ancora la provincia di Torino, che purtroppo negli ultimi mesi si affaccia spesso nella cronaca nazionale per episodi di violenza. Questa storia è assurda e racconta di un uomo che è stato ammazzato dal figliastro malato. Domenico Gatti, 59 anni, è stato ucciso a colpi di pistola dal figliastro C.C. 26 anni, a Settimo Torinese. L'omicida, rimasto ferito, soffrirebbe di disturbi della personalità, è stato fermato dai carabinieri e piantonato all'ospedale di Chivasso. Il delitto è avvenuto nella casa della madre di C.C. dove ieri sera era a cena. Dopo una discussione con il patrigno, l'omicida è andato via per tornare dopo circa mezz'ora con una pistola calibro 22 da cui ha esploso tre colpi. (Continua a leggere dopo la foto)

Due al torace della vittima e uno contro il muro della cucina. Il patrigno ha reagito e il figliastro gli ha sparato altri 6 colpi che lo hanno colpito mortalmente al torace. La prima telefonata al 112 è stata fatta dalla moglie della vittima, madre dell'omicida. Il fermo del 26enne è avvenuto in strada a Settimo dopo che lo stesso omicida ha chiamato il 112. Una banale discussione tra un ragazzo di 26 anni, quindi, e il marito della madre (patrigno). Sembrava così, e invece tutto si è trasformato presto in un omicidio. (Continua a leggere dopo la foto)

Uno dei colpi di pistola è rimasto conficcato nel muro della cucina. Ferito, Domenico Gatti ha provato a reagire, forse per disarmare C.C., ma quest'ultimo gli ha sparato altri sei colpi che non gli hanno lasciato scampo. A cena, e anche nel dopo cena, era presente la madre dell'omicida. E' stata lei a chiamare i carabinieri che sono intervenuti sul posto quando il fatto era compiuto e quando C.C. aveva già lasciato l'appartamento. Il fermo è comunque avvenuto poco dopo perché è stato lo stesso figliastro a telefonare al 112 e a dire dove si trovava. (Continua a leggere dopo la foto)

La pistola utilizzata per compiere l'omicidio invece è stata ritrovata in un secondo momento abbandonata in un campo. Risulta rubata. Pare che il giovane omicida soffra di qualche disturbo di personalità. Subito dopo il fermo avvenuto in strada a Settimo Torinese, i carabinieri hanno portato il giovane all'ospedale di Chivasso dove si trova tutt'ora sotto controllo dei militari. La pistola utilizzata per compiere l'omicidio invece non è stata ancora recuperata.

