Choc al cesareo: il medico fa nascere i gemelli ma dal suo ventre esce “questo”

Choc in sala parto. Quel che è successo in Russia, mentre una neomamma stava per dare alla luce – tramite un taglio cesareo – i suoi gemellini ha lasciato tutti sconvolti. Quando il medico ha praticato il taglio cesareo e ha estratto i bimbi, è rimasto senza parole. Ma cosa lo ha così tanto sconcertato? La forma “a cuore” dell’utero della 39enne. La donna, di Mosca, ha dato alla luce due gemelli: un bimbo – Evgeny – e una bimba – Varvara. Ma come è possibile che l’utero della donna abbia preso quella forma? Per via di un anormale sviluppo dei dotti nell’utero stesso: è proprio questo tipo di condizione che porta allo sviluppo di un utero a forma di cuore, anche detto bicorne. L’utero bicorne entra nell'elenco delle anomalie dei dotti Mülleriani, patologie dalle cause sconosciute che originano da un errore di sviluppo durante la vita embrionale. La presenza dell'utero bicorne è spesso causa di spiacevoli conseguenze nel corso di una gravidanza. Continua a leggere dopo la foto

Per fortuna, però, la protagonista della nostra storia non ha avuto problemi mentre era incinta. Comunque, se le donne con utero bicorne non manifestano disturbi associati all'anomalia, non devono sottoporsi ad alcun trattamento. In caso contrario, i medici prendono in considerazione la possibilità di intervenire chirurgicamente. I medici, però, avevano sempre detto alla 39enne che non avrebbe mai avuto dei bambini a causa proprio dell’anomalia del suo utero. Continua a leggere dopo la foto

E invece il miracolo è avvenuto: la donna non solo è rimasta incinta, ma è rimasta incinta di due gemelli. E lo ha fatto con il suo utero “a cuore” che ha stupito tutto il personale dell’ospedale di Mosca che non aveva mai visto uno spettacolo come quello. E infatti la notizia è finita persino sui giornali quali per esempio il Moskovsky Komsomolets. Ma come hanno a fatto a fotografarle l’utero? L’hanno tolto dal suo corpo? Ovviamente no. Continua a leggere dopo la foto

“L’utero è stato solo fotografato poi rimesso al suo posto” riporta il giornale. E sapete qual è la notizia più sensazionale? La donna potrà essere mamma ancora una volta. Or la neo-mamma e i suoi piccoli stanno benissimo e presto usciranno dal Bauman Moscow Clinical Hospital. Restare incinta di gemelli con l’utero bicorne è rarissimo: succede una volta ogni 500 milioni. Non è chiaro se questa anomalia comprometta la fertilità ma i medici non hanno dubbi sul fatto che la condizione renda più probabile l’aborto.

