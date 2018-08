Una cosa così non può e non deve accadere. Mai. Aveva deciso di intraprendere un'avventura in giro per il mondo per far conoscere la sua musica e per vivere un'esperienza unica che solo quell'età può darti. La prima tappa della cantante e produttrice musicale Maria Mathus Tenorio è stato il Costa Rica. Ma il sogno della veticinquenne messicana è finito molto presto, e nel peggiore dei modi. Quando la notizia ha iniziato a circolare per il web, in poco tempo ha subito fatto il giro del mondo. Perché c'è da restare col sangue gelato. La ragazza è stata stuprata e uccisa durante la prima tappa del suo itinerario e lasciata senza vita su una spiaggia. Per l'omicidio sono stati arrestati due uomini. "E' da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggi inizia il mio viaggio", aveva scritto Maria su Instagram poco prima della partenza. (Continua a leggere dopo la foto)

E poi arrivata in Costa Rica, la sua prima destinazione, aveva postato sui social una foto con la didascalia: "E' tempo di immergermi nella natura. Questo Paese è pura vita". Il ministero della Pubblica sicurezza del Costa Rica ha dichiarato che Mathus Tenorio è stata trovata morta sulla spiaggia di El Carmen, nella rinomata località surfistica di Santa Teresa del Cobano. Fonti ufficiali riportano che la giovane e una donna inglese che aveva incontrato mentre viaggiavano erano insieme sulla spiaggia quando sono state aggredite da due uomini. (Continua a leggere dopo la foto)

I due assalitori hanno cercato di derubarle. La giovane britannica è riuscita a scappare e dato l’allarme, mentre la 25enne messicana non è riuscita a sottrarsi ai suoi aguzzini che l'hanno ripetutamente violentata e poi gettata in mare. Secondo il Ministero, due sospetti sono stati arrestati per il suo crimine e identificati come Esquivel Cerdas e Benavides Mendoza. (Continua a leggere dopo la foto)

Un amico della giovane donna ha ricordato Maria sui social media dopo aver appreso della drammatica notizia: "Solo pochi giorni fa stavamo celebrando il tuo grande passo, perché la tua musica ti avrebbe mandato lontano, ora scopro che sei stata maltrattata e uccisa in Costa Rica, non capisco come possano fare qualcosa di simile a una persona come, non capisco quanto odio possa esserci in questo mondo".

