“Sott’acqua”. La vita di questo allegro 23enne finisce così. Un gioco idiota!

Erano 15, giovani e aitanti e stavano celebrando l'addio al celibato di uno di loro. Stavano giocando senza pensieri ma quel gioco è finito in tragedia. È successo nel New Jersey: i ragazzi stavano giocando a "chi resiste di più sott'acqua" quando uno di loro è morto. Mentre tutti i suoi amici, pian piano, risalivano in superficie, Robert Zachary "Zack" Bunsa non lo ha fatto. È morto annegato nel lago Sinclair. Robert aveva 23 anni, era un ragazzo molto brillante e la tragedia che lo ha visto protagonista ha sconvolto tutti. Come riporta il DailyMail, a partecipare al pericoloso gioco sono stati circa 15 ragazzi. La cosa più assurda (e triste) di questa vicenda è che nessuno, lì per lì, si è accorto che il giovane non era risalito in superficie ma era rimasto privo di sensi sul fondo del lago. Non vedendolo risalire, infatti, gli amici hanno dato per scontato che Zack fosse andato nella vicina casa dove si erano riuniti. Così se ne sono andati.

Quando si sono accorti che non era neanche a casa, sono tornati di corsa al lago e lo hanno ritrovato a due metri di profondità. Ma ormai era tardi: il ragazzo era morto. E i suoi amici non se lo perdoneranno mai e poi mai. Immediatamente, è accorso sul posto un poliziotto che era stato allertato per telefono, ma il tentativo di rianimazione, durato 15 minuti, è stato vano. Dopo il poliziotto sono arrivati i paramedici in elicottero ma non c'è stato nulla da fare.

Una storia orribile che fa molto riflettere: gli amici di Zack sono sotto choc per l'accaduto e anche perché si sentono in colpa di non aver capito il pericolo. Per non parlare di come hanno reagito i genitori e i parenti del ragazzo quando hanno appreso il dramma. Non ci sono davvero parole. Robert Zachary Bunsa, dopo essersi laureato alla Koinonia Academy di Plainfield, nel New Jersey, era entrato nella squadra di basket e lavorava all'Urban Table Restaurant di Basking Ridge.

Era un tipo brillante, pieno di voglia di vivere, entusiasmo, aveva tante speranze e nella vita voleva fare grandi cose. Con il suo carattere solare, era sempre d’accordo con tutti. "Era un ragazzo fantastico e di gran lunga superiore alla media, è stato un privilegio averlo con noi. Si è sempre comportato da persona matura e forte: su di lui si possono spendere solo parole positive", ha detto di lui il suo ex datore di lavoro.

