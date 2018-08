Una storia tragica, una di quelle storie che non vorremmo mai raccontare. Protagonista di questa straziante vicenda è il piccolo Logan Solheim, morto a soli 4 anni dopo un’operazione alle tonsille. Doveva essere un intervento semplice e invece qualcosa è andato storto e il piccolo è morto. Dopo essersi ammalato varie volte di tonsillite, i medici avevano suggerito ai genitori di sottoporre il piccolo e un’operazione per l’asportazione delle tonsille. I genitori, ovviamente, si sono fidati dei medici anche perché, appunto, la rimozione delle tonsille è un intervento piuttosto semplice. Non temevano nulla. L’operazione sembrava essere andata bene tanto che il piccolo è stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo l’operazione. Ma i problemi sono iniziati quando il bimbo è tornato nella sua casa sul Wirral, nel Merseyside. Il piccolo ha iniziato a soffrire: non respirava, vomitava sangue così la mamma ha chiamato un’ambulanza e Logan è stato ricoverato di nuovo. Continua a leggere dopo la foto

Quando il paramedico è arrivato a casa del piccolo ha subito capito cosa era successo: il bimbo aveva avuto un arresto cardiaco. Non aveva più battito e le sue vie respiratorie erano ostruite. Il piccolo, in condizioni disperate, è stato portato all’Alder Hey childrens’ hospital dove i medici hanno confermato che il piccolo aveva avuto gravi e irreparabili danni cerebrali. Il dottor Rajeev Shukla, che ha constatato il decesso del bimbo, ha detto che il piccolo ha avuto una catastrofica emorragia dopo l’intervento. Continua a leggere dopo la foto

Ha anche aggiunto che, però, si tratta di una complicanza che succede davvero molto raramente. Come riporta il Liverpool Echo, il medico che ha operato il bambino ha detto di essere stato più che sicura dell'intervento, che non aveva avuto complicanze e nel post operatorio tutto era secondo i parametri. Anche le autorità competenti hanno riconosciuto che tutto è stato svolto secondo le procedure e che ciò che è accaduto è stato solo una fatalità. Continua a leggere dopo la foto

Il dottor Nazmy Shehata, otorinolaringoiatra ha detto che in 28 anni di carriera non gli era mai capitato di assistere a una cosa come questa. “Tutto sembrava essere andato per il meglio – ha detto – il bimbo mangiava e beveva ed era sereno, sono scioccato per quel che è successo”. I genitori del piccolo sono devastati per questa “tragica fatalità”. Non ci sono parole, davvero. La vita è crudele, quando vuole.

