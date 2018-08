Parto choc: sta per dare alla luce la sua bimba ma quel che accade è un incubo

Questa storia ha dell’incredibile, talmente tanto dell’incredibile che sembra praticamente una bufala. E invece è successo davvero, a Baltimora, nel Maryland. Protagonista della vicenda Elizabeth Eden alla quale, subito dopo il parto, è stata tolta la bambina per cinque giorni. Il motivo? La donna è risultata positiva alle droghe durante l’esame del sangue che le hanno fatto mentre era in travaglio. Beh, giusto così, dirà qualcuno. Il punto è che Elizabeth non ha mai fatto uso di droghe. E allora come è possibile che dalle analisi sia risultata positiva? Tutta colpa della sua colazione. Esatto. Ve lo avevamo anticipato o no che questa vicenda aveva dell’incredibile? Ecco. “Ero in travaglio, ero seduta sul letto – ha raccontato la donna al Sun – avevo le contrazioni e stavo soffrendo molto poi è entrato in camera un medico e mi ha detto che ero risultata positiva agli oppiacei”. Per Elizabeth quel momento è uno choc. Non si capacita di come sia possibile visto che le non fa uso di droghe. Ma il test del sangue parla chiaro. Continua a leggere dopo la foto

Ora Elizabeth - che ha riportato a casa la sua piccola Beatrice - ha deciso di raccontare a tutti la sua storia per evitare che ciò che le è accaduto accada ad altre mamme. Ma allora perché Elizabeth è risultata positiva agli oppiacei anche se non ne fa uso? La ragione è pazzesca e vi lascerà a bocca aperta. Ma la donna non si arrende e chiede al medico che le venga fatto un nuovo prelievo: “Ci deve senza dubbio essere un errore”. Mentre pronuncia queste parole addenta un bagel ai semi di papavero, la sua passione. Continua a leggere dopo la foto

L’ostetrica la guarda e le dice che non dovrebbe mangiare semi di papavero in gravidanza. E così viene fuori che i semi di papavero dei bagel che ha mangiato a colazione per quasi tutta la gravidanza erano il motivo per cui era risultata positiva al test. Assurdo non vi pare? “È stato uno dei momenti più traumatici della mia vita” ha detto Elizabeth che ha scoperto che il consumo eccessivo di semi di papavero dà falsi positivi quando si fanno le analisi del sangue. Continua a leggere dopo la foto

Una storia assurda che però ha aperto il dibattito sulla questione semi di papavero che non andrebbero consumati in eccesso in gravidanza come suggerisce il Federal Institute for Risk Assessment. I semi di papavero derivano dalla pianta dell’oppio che è la stessa che si usa per la base delle droghe a base di oppiacesi quali per esempio la codeina o l’eroina. C’è da dire però che i semi di papavero non danno dipendenza.

