E poi accadono cose che non potresti mai immaginare nella vita e in un momento tutto si trasforma da gioia a incubo. Non avrebbe dovuto neppure esserci a quel concerto Roberto Salsedo, un livornese di 68 anni: tuttavia aveva deciso di mimetizzarsi tra la folla, visto che a esibirsi sarebbe stata sua figlia Martina per la kermesse di Effetto Venezia e aveva pensato all'ultimo di farle una sorpresa. Proprio quando la ragazza stava per concludere il concerto tra la folla è sceso il gelo: Roberto, tra il pubblico, aveva accusato un grave malore. Sua figlia, che nulla sa rispetto al padre, interrompe l'esibizione perché capisce che è accaduto qualcosa di grave, quindi scende dal palco e va a controllare in prima persona: è in quel momento che si accorge che c'è suo padre disteso a terra, colto da un infarto. (Continua a leggere dopo la foto)

Le manovre per cercare di rianimare l'uomo sono andate avanti per 40 lunghissimi minuti, ma non c'è stato nulla da fare: Salsedo non si è più ripreso ed è spirato davanti alla figlia disperata. Piero Ciantelli, amico sia dell'uomo che di sua figlia, ha detto: "Roberto le aveva scritto che non sarebbe riuscito a passare per sentirla cantare. Così Martina, fino all’ultimo, non riusciva proprio a credere a quello che stava accadendo di fronte ai suoi occhi. (Continua a leggere dopo la foto)

La giornata si era svolta in modo normale... Martina aveva presentato il suo spettacolo a tarda sera in uno dei set di Effetto Venezia. Era poi andata a cena, prima di prepararsi per l’esibizione alla Falsabraga della Fortezza Nuova. Il padre all’ultimo le aveva anche inviato un sms per comunicarle che si era liberato, che la sera sarebbe stato lì per lei. Martina lo ha letto troppo tardi, è stato un altro colpo durissimo". (Continua a leggere dopo la foto)

"Una tragedia infinita, sono distrutto. Morire in questo modo, con tua figlia che lo scopre così e all’improvviso. Non ci sono parole". E senza parole siamo tutti, tanto che questa storia ha subito fatto il giro del web commuovendo tutti, perché ognuno ha potuto immedesimarsi sia nel padre voglioso di fare una sorpresa alla figlia, sia nella figlia che si è ritrovata dentro questa tragedia immane.

