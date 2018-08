“Non posso crederci”. La scoperta choc su Facebook: chi era la sua amica sul social

Passiamo metà del tempo a utilizzarli e l'altra metà a demonizzarli, eppure quando i social si trasformano in realizzatori di sogni, ed elargitori di sorprese mozzafiato, è bene dirlo. Ed è per questo che vi raccontiamo questa storia incredibile. Si chiama Cara Jane Farrar Peterson, è una donna britannica di 52 anni e grazie a Facebook ha scoperto che l'amica d'infanzia Karen Smith, 51 anni, è in verità la sua sorellastra... Madre di sette figli, Cara tentava da anni senza successo di scovare il proprio padre biologico, ma si era dovuta arrendere a causa dei problemi mentali della madre Linda Powell che, dopo aver sposato sei uomini diversi, non aveva più memoria del proprio passato. Il social network le aveva permesso di rintracciare l'amica d'infanzia già nel 2015, ma adesso, a confermare la loro inaspettata parentela è arrivato il test del Dna. (Continua a leggere dopo la foto)

Intervistata dal "Daily Mail" Cara ha raccontato come sta tentando di recuperare il tempo perduto: "È come se avessimo sempre avuto una connessione, anche se non sapevamo che eravamo effettivamente sorelle. È una sensazione indescrivibile. È stato difficile e mi sono persa molte cose della vita Karen. È cambiato chi sono, mi sono sempre sentita un'anima persa e finalmente mi sento come se appartenessi a qualcuno". Non è di certo la prima volta che raccontiamo storie simili: la più recente veniva proprio dall'Italia...

"Ciao Alessandra, mi chiamo Maira e questa mattina ho avuto la gradita sorpresa di trovarti su Facebook. È da un po' che ti cerco perché credo, anzi sono certa, di essere tua sorella...". Non succede tutti i giorni di ricevere una e-mail del genere. È il fulmine a ciel sereno che aveva colpito la ventunenne bresciana Alessandra Bellini. Adottata a pochi giorni dalla nascita da mamma Aurora e papà Giancarlo, con cui vive in città, tramite Facebook si era vista recapitare il messaggio che più di tutti le ha cambiato la vita: le parole di una sorella, oggi ritrovata.

Maira terminava così la scioccante missiva telematica: "Non vorrei turbarti con questa dichiarazione, ma ora che anch'io sono maggiorenne, ritengo sia giusto che tu lo sappia". E così, nell'era di internet, il social network per eccellenza ha sigillato un piccolo grande rotolo di pergamena, con il messaggio più importante. "Ho usato automaticamente Facebook, anche su consiglio di mamma - ha raccontato Maira, che nel frattempo ha compiuto 19 anni e si prepara all'esame di maturità -. Del resto, era il solo modo per velocizzare la ricerca, incrociando i dati".

