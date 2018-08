“Quei bimbi trovati così”. Orrore senza precedenti: una scena da brividi 

La polizia ha salvato undici bambini che erano tenuti in condizioni disperate in un accampamento in un’area desertica del New Mexico. I minori, di età compresa tra uno e 15 anni, sono stati trovati dallo sceriffo della contea di Taos, Jerry Hogrefe, ''emaciati, affamati, vestiti di stracci e nelle peggiori condizioni igieniche'' in una roulotte che cadeva a pezzi senza acqua né elettricità. Il solo cibo disponibile: alcune patate e una scatola di riso. Con loro tre donne, Jany Leveille, Hujrah Wahhaj e Subhannah Wahhaj – ritenute le madri dei bambini – e due uomini, Lucas Morten e Siraj Wahhaj, che, nonostante fossero ''armati di un fucile AR15, quattro pistole cariche e 30 caricatori'', sono stati arrestati senza incidenti e accusati di abuso di minori. Il fatto, di per sé inquietante, potrebbe poi rivelare ulteriori orrori. Agghiacciante il racconto dello sheriffo Jerry Hogrefe, della contea di Taos: "I bambini erano così affamati che sembravano dei rifugiati di Paesi del terzo mondo". (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: "Non solo non avevano cibo né acqua, ma non indossavano nemmeno le scarpe e non c'era per loro alcuna forma di igiene personale". Il 2 agosto lo sceriffo Hogrefe aveva emesso un mandato di arresto in cui si descriveva la struttura fatiscente circondata da copertoni e banchi di terra ad Amalia. L'Fbi ha sorvegliato l'area, fino a quando non è arrivato un messaggio da un detective della Georgia che conteneva un indicazione "che ragionevolmente abbiamo ritenuto venisse da qualcuno nel compound, in cui si diceva: 'Stiamo morendo di fame, abbiamo bisogno di cibo e acqua", recita il comunicato dello sceriffo.

Da qualche settimana, il Fbi stava tenendo sotto sorveglianza il campo – che consisteva in una roulotte parzialmente interrata e coperta da teli di plastica con un muro di cinta creato con bottiglie e copertoni d’auto – in relazione alla scomparsa, di Abdul-Ghani Wahhaj, un bambino di tre anni sottratto, a fine 2017, dall’abitazione della madre in Georgia. Il piccolo, con problemi cognitivi e dello sviluppo, era stato visto l’ultima volta il 13 dicembre scorso, quando l’auto su cui viaggiava con il padre Siraj – uno degli adulti arrestati appunto durante il fine settimana – era stata coinvolta in un incidente stradale e il guidatore aveva spiegato che erano diretti a un campeggio in New Mexico.

Ad accelerare l’intervento delle autorità era stato però il messaggio ''stiamo morendo di fame, abbiamo bisogno di cibo e acqu''» proveniente dall’interno dell’accampamento e fatto recapitare allo sceriffo locale. Purtroppo, del bambino, per ora, non c’è ombra, e quindi, si teme il peggio. La baracca dell'orrore era stata ricavata da una vecchia roulotte mezza interrata, coperta di plastica e senza acqua o elettricità. Ora i piccoli liberati sono stati affidati ai servizi sociali e si spera in un loro recupero sia fisico che mentale.

“Mamma esco un attimo”. Il suo corpo ritrovato massacrato da tante coltellate, adesso la verità. Aveva 13 anni