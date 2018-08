Se ci sono di mezzo i bambini è davvero impossibile restare indifferenti, soprattutto di fronte a una notizia del genere che getta luce su un mercato incredibile e assurdo: la compravendita di neonati. La polizia greca ha arrestato infatti nove persone accusate di traffico di vendita di neonati a coppie senza figli. Una nota della polizia spiega una operazione compiuta da due ufficiali sotto copertura che hanno finto di voler acquistare un bambino. I due ufficiali erano stati portati in un appartamento nell'area di Atene dove, ha spiegato la polizia, la banda si era accordata per vendere un infante di quattro giorni per 18.000 euro (20.800 dollari). La madre del piccolo fa parte di un gruppo di quattro donne bulgare arrestate nell'operazione; altre due hanno dato recentemente alla luce un bambino e l'ultima è incinta. Secondo gli investigatori, la banda agiva da almeno otto mesi. (Continua a leggere dopo la foto)

"I sogni diventano realtà. Abbiamo la soluzione per le donne che non possono avere figli: Mohaied, 4 anni, pelle bianca”, recita un’inserzione. Mentre in un’altra i gestori della pagina web lanciano una richiesta: “Ci ha chiamato una coppia che sta cercando una bambina appena nata…o una donna incinta. Sono disposti a pagarla o a mantenerla fino a quando non partorisce”. La notizia della vendita di bambini in internet ha generato un’ondata di indignazione nella società di tutto il mondo. (Continua a leggere dopo la foto)

Le prime segnalazioni della compravendita dei minori sono arrivate proprio sul popolare social network. Alcuni hanno raccontato di uno strano andirivieni di uomini e donne da un appartamento in cui vivevano molti bambini. Le coppie, all'apparenza molto agiate, entravano nell'abitazione da sole e ne uscivano con i piccoli. È bene segnalare certe cose, perché purtroppo il fenomeno è assai diffuso. Ovviamente va incoraggiata e migliorata l'adozione ufficiale e legale. (Continua a leggere dopo la foto)

Un report delle Nazioni Unite ci dice che è una pratica riscontrata in 15 paesi al mondo, mentre l’Unicef ci dice che mancano ricerche sistematiche che ci documentino, anche, sui numeri del fenomeno. Come spiega una pubblicazione relativa all’India, dell’International Council on Social Welfare, una delle modalità consiste nella vendita di un neonato – perché frutto di gravidanza indesiderata, per povertà, perché femmina, quindi di sesso non desiderabile – subito dopo il parto, con o senza intermediari. Ma non è possibile risalire all’entità del fenomeno: perché si tratta di compravendite nascoste, che non lasciano traccia.

