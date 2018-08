“Mi ha stregato. Devo trovare quella ragazza italiana”. Foto e appello: tutta la storia

Lei ancora non lo sa, ma ha fatto innamorare follemente un ragazzo austriaco in vacanza in Italia. Non si sono nemmeno rivolti una parola. Per lui è stato sufficiente vederla. Due volte, come spiega al Piccolo, a cui ha inviato una lettera con foto e descrizione della ragazza nel tentativo di ritrovarla. E conquistarla. Avete presente il colpo di fulmine? Proprio quello. Si chiama Florian Resch, 22 anni di Graz, rientrato in Austria dopo aver fatto uno stage di un mese a Trieste e di questa brunetta sa poco o nulla. L'ha incontrata di sfuggita due volte, spiega al Piccolo: in un locale di Ponterosso e qualche giorno più tardi nel parco di Miramare. “L'ho vista solo due volte - spiega - La prima il 10 luglio in un locale vicino al canale di Ponterosso, dove veniva trasmessa una partita di calcio, e la seconda il 29 luglio al castello di Miramare. Era molto bella. Purtroppo non abbiamo mai parlato, non so nemmeno il suo nome, ci siamo solo guardati, potete aiutarmi?”. Non sarà impresa facile, ma Florian, che nel frattempo è tornato a casa, è molto determinato a trovare quella moretta che definisce “bellissima”. (Continua dopo la foto)



A Trieste il 22enne ha lavorato alla Samer&Co Shipping e in quel periodo, racconta, ha sempre letto il Piccolo. Dunque ha pensato di inviare il suo appello su quelle pagine. Ha inviato anche una foto 'rubata' della moretta di cui si è innamorato. È una foto in cui la ragazza è ritratta di schiena, mentre guarda la tv. Si vedono i lunghi capelli castani scuri e che indossa un abitino corto giallo a righe bianche. Nulla più. Ma magari facendola girare qualcuna si riconosce...

Non si sono rivolti parola, ma solo un paio di sguardi che, evidentemente, non si è più tolto dalla testa. “Mi ha colpito il fatto che fosse un’amante del calcio – sottolinea poi Florian -. E poi i suoi occhi meravigliosi”. Ma la domanda sorge spontanea: per quale motivo non ha tentato di conoscere quella ragazza che le ha rapito il cuore alla prima occhiata? “Stupido me - dice ancora -, sono stato sopraffatto dalla situazione. Spero di riuscire a trovarla con questo appello, altrimenti cercherò un’altra via”.

Certo, avesse saputo almeno il nome sarebbe stato tutto più semplice. Nell'era dei social network sarebbe bastato un attimo, l'incrocio di un paio di informazioni, per ritrovarla in rete. E invece no. Oltre a fornire la foto, Florian dice di aver visto la giovane sempre da sola. Sarà una turista o una triestina? La speranza del 22enne è che legga il Piccolo o che qualcuno che la riconosce la avverta e poi magari contatti la redazione del giornale per avere i recapiti di Florian. Lui aspetta fiducioso. E chissà, magari questa storia avrà il lieto fine che si augura.

