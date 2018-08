“Umiliata…”. 19 anni, cacciata dal centro commerciale. Ecco la sua colpa

“Signorina, deve andarsene”. Così, sue due piedi, mentre era all’interno di un centro commerciale è stata allontanata dalla sicurezza. Il soggetto ‘pericoloso’ è una ragazza di 19 anni appena che ha denunciato tutto su Facebook dove i commenti sono fioccati. A lasciare senza parole infatti è stato il motivo della cacciata: il suo abbigliamento."A quanto pare gli uomini non riescono a contenersi, ecco perché mi hanno cacciata", ha scritto.Lo shop di Bel Air si è giustificato spiegando che il suo scopo era quello di mantenere un ambiente famigliare e chiunque indossi abiti che violano questa policy "è invitato ad andare via".Stando a quanto riportato dalla Gibson su Facebook, il motivo per cui è stata mandata via ha a che fare con la sua forma fisica: evidentemente shorts così corti non sono accettati qualora vengano indossati da una ragazza in carne. Anche perché quel giorno, a causa delle alte temperature, molti indossavano pantaloncini corti: lei, però, è stata l'unica ad essere fermata. (Continua dopo la foto)



"Quando sono uscita da casa mi sentivo bella e contenta di me stessa, ma essere stata attaccata da questi uomini per quello che indossavo quando stavo semplicemente facendo una passeggiata e comprando cose è stato eccessivo - ha affermato -. Non avrebbero dovuto cacciarmi. È triste che uomini cresciuti non riescano a controllarsi. Non vorrei mai che qualcuno si sentisse come mi sento oggi io".Una storia simile si era verificata qualche tempo fa sempre negli Stati Uniti.

Erano state escluse da un volo a causa dell'abbigliamento. Prima di imbarcarsi su un volo United Airlines da Denver a Twin Cities, erano state bloccate al gate perché indossavano leggings "non conformi al dress code" della compagnia. L'attivista americana Shannon Watts, che aveva assistito alla "bizzarra situazione", aveva raccontato sui social che "un impiegato della United Airlines ha impedito l'accesso all'aereo a due teenager perché i leggings che indossavano erano 'inappropriati'".

Mentre "un'altra ragazzina, avrà avuto 10 anni, anche lei con i leggings, ha dovuto indossare un vestito per coprirli ed è stata ammessa a bordo". La vicenda aveva subito sollevato numerose proteste sul web tanto che la compagnia aerea ha deciso di rilasciare una nota per chiarire la propria posizione. "Le passeggere escluse da un volo questa mattina erano pass riders con un dress code inappropriato", ha riferito il team di United Airlines, spiegando che ogni "pass rider" (un amico o un parente di un impiegato che riceve biglietti gratuiti o sconti) "rappresenta di fatto la United" e quindi deve "rispettare" il dress code della compagnia. "Ai nostri clienti regolari", ha chiarito infine, "i vostri leggings sono i benvenuti".

