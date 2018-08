“Aiutiamola!”. L’appello dei vip per Anna, la ‘bimba pesciolino’: che male ha

Anna, 4 anni, di Jesolo ma ora vive in Austria, è una 'bimba pesciolino'. È il Corriere della Sera a raccontare la sua storia. Per lei, che soffre di una malattia genetica rara, l'ittiosi lamellare, che secca e screpola la pelle fino a indurirla, si sono già mossi anche i vip nostrani per aiutarla. Perché la malattia di Anna, che trascorre buona parte della giornata giocando a carte e completando dei puzzle quando non è immersa in una vasca da bagno o distesa sul lettino mentre la mamma le spalma della crema su tutto il corpo, è molto rara. In Italia si stima che ci siano appena una ventina di bambini al di sotto dei 10 anni a soffrirne e contando anche gli adulti non si supera la cifra dei 300 malati. “Troppo pochi per convincere le aziende farmaceutiche a investire nella ricerca di una cura” spiega la mamma, Alessandra Colabraro, avvocato 46enne che fa parte del consiglio direttivo dell’Unione ittiosi (Uniti), che attualmente è l’unica associazione italiana a occuparsi di questa patologia rara. (Continua dopo la foto)



Quando il corpo di Anna non è immerso in acqua, la mamma deve comunque mantenerlo idratato con prodotti emollienti, colliri, gel e impacchi al cuoio capelluto. Alessandra e Anna, scrive sempre il Corriere, si sono trasferite in Austria perché lì è meno caldo “e quindi mia figlia può condurre una vita quasi normale, giocare, andare all’asilo e, in futuro, magare fare dello sport all’aria aperta”. Chi soffre di ittiosi lamellare non può produrre un enzima che è vitale per creare la barriera cutanea e la normale costruzione della pelle: una delle conseguenze è l’ispessimento epidermico che impedisce ai pazienti di sudare, con il rischio costante di andare incontro a disidratazione e surriscaldamento.

“L’afa, ma anche una febbre alta, possono essere estremamente pericolosa – prosegue Alessandra Colabraro - Nelle forme più gravi, le persone incontrano difficoltà a eseguire i normali movimenti della vita quotidiana, perché la pelle si spacca ed il rischio di infezioni è costante. L’ittiosi lamellare, insomma, può arrivare a essere un disordine devastante, con tante ripercussioni sociali e psicologiche per chi ne è affetto”. La mamma di Anna ha voluto raccontare la storia della sua piccola, pubblicare le sue foto e fare un video appello per sostenere la ricerca di Heiko Traupe, un professore dell’Università di Munster che è considerato un luminare nel settore delle malattie rare della pelle.

Traupe e la sue equipe hanno infatti scoperto “una nano-tecnologia sintetizzata in una crema, in grado di collocare l'enzima mancante nel punto esatto in cui è necessario, ripristinando così tutti i malfunzionamenti della pelle”. Una cura, anche se per ora ha funzionato solo per i topi. Ma i malati sono pochi, dunque le cause farmaceutiche non hanno interesse a investire su questa ricerca. Servono “2 milioni di euro, necessari allo sviluppo della crema”. All'appello di Alessandra, come anticipato, hanno risposto già alcuni vip. Come Giorgio Paneriello, che ha diffuso un video appello in rete, e altri personaggi noti dello spettacolo e dello sport. Il sito dove donare è gofundme.com/comitatouffi.

