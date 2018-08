Accadono cose davvero incredibili... Tipo diventare di nuovo genitori dopo che si è già diventati nonni. Come? Sì, è un po' complesso, ma questa storia è così particolare che merita di essere raccontata. La protagonista assoluta è Stella Milanesio, una donna di 55 anni, già nonna, che si è ritrovata al centro di un evento più unico che raro: ha dato alla luce Mosè, il suo terzo figlio concepito con il marito Giovanni Dalmasso, che di anni ne ha 59: "In molti ci hanno fatto spesso presente che come genitori saremmo stati forse un po’ troppo anziani, e dunque era meglio se avessimo continuato a fare soltanto i nonni…", racconta la mamma, "ma per fortuna non abbiamo ascoltato nessuno, siamo andati avanti per la nostra strada". Ecco, dunque. Il desiderio era così forte che non si è badato ad età e rischi, e soprattutto entrambi erano ancora perfettamente in tempo per concepire. (Continua a leggere dopo la foto)

A 55 anni restare incinta è pressoché impossibile, e anche dopo i 45 anni una gravidanza comporta difficoltà e preoccupazioni. "Figuriamoci a 55 anni, quando la donna è già considerata praticamente in menopausa – spiega la mamma – Ho però avuto una gestazione serena e tranquilla. Quasi da far invidia. Quando lo abbiamo scoperto per me e Giovanni è stato come tornare indietro nel tempo". La nascita di un figlio a quell'età è stato un vero e proprio dono per Stella e Giovanni. (Continua a leggere dopo la foto)

"Quando mi hanno detto che era un maschio ho deciso di chiamarlo Mosè – continua la donna -. Per me, che sono nonna da due anni, è stata una gravidanza più consapevole. Senza tutte le paure che hanno le neo mamme. Il problema, all’inizio, è stato dare la notizia agli altri figli, tutti cresciuti e ormai fidanzati". Generalmente, si parla di “menopausa tardiva” quando una donna entra in menopausa dopo i 55 anni di età... (Continua a leggere dopo la foto)

Normalmente, infatti, la menopausa sopraggiunge nella vita di una donna tra i 45 e i 55 anni. Ancora oggi, non sono del tutto chiare le cause della menopausa tardiva, per cui non c’è una risposta esatta in merito. Pare, ad ogni modo, che possano influire alcuni fattori di rischio e, tra questi, ci sono: Obesità; Ipertensione; Ipertrigliceridemia. Queste patologie – come visto precedentemente – possono rappresentare anche delle conseguenze della menopausa tardiva.

Ti potrebbe interessare anche: "Ecco perché a 26 anni sono già in menopausa". La supermodella, bellissima e seguitissima sui social, esce allo scoperto e fa una confessione choc. Dopo anni di silenzio decide di rivelare a tutti il suo caso. Nessuno si immaginava una cosa simile: “Ora do i consigli alle più giovani”