Lo vede, si tuffa subito e gli salva la vita. E a soli 10 anni diventa un eroe

Ora sta bene, ma deve la vita a un bambino poco più grande di lui. Un bambino coraggioso che quando l'ha visto in difficoltà, non ci ha pensato nemmeno un attimo e si è tuffato nella piscina ed evitato che annegasse. Protagonista di questo singolare salvataggio, riporta il quotidiano Il Mattino, un ragazzino di 10 anni, subito eletto 'eroe della spiaggia'. Siamo a Salerno, nel lido La Conchiglia di Torrione, dove nella tarda mattinata di domenica 29 luglio 2018 un altro bimbo, di 3 anni, ha seriamente rischiato di annegare in piscina se Josè Roberto, questo il nome del piccolo eroe, non si fosse buttato subito in acqua salvandolo. Il ragazzino si è infatti accorto che il bimbo era col viso nell'acqua e, d'impulso, si è tuffato e l'ha sollevato dalla piscina, consegnandolo al bagnino. La struttura, scrive sempre Il Mattino, in quel momento, era gremita di bagnanti, che hanno applaudito al piccolo 'eroe della spiaggia'.



Il piccolo di 3 anni è stato poi soccorso dagli operatori sanitari del 118, che l'hanno trasportato al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona, dove è rimasto sotto osservazione per circa 3 ore. Poi, visto che le sue condizioni non destavano più preoccupazione, è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Nel dettaglio, il bimbo che ha rischiato di annegare stava tentando di riempire la pistola ad acqua ed era poggiato sul bordo della piscina senza braccioli quando il piccolo Josè si è tuffato.

Entrando in acqua con gli occhietti aperti, riporta ancora Il Mattino, Josè si è accorto che il bimbo che aveva lasciato poco prima, mentre scendeva le scale, era col viso e il corpo riversi in acqua e con le braccia aperte. Risalito a galla, Josè ha notato che quel bambino non si muoveva ed era privo di sensi. Quindi il gesto eroico e coraggioso che gli ha valso gli applausi di tutti i bagnanti presenti in quel momento che si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

Un episodio analogo era accaduto qualche anno fa su una spiaggia del Portogallo, quando Oliver, 7 anni, ha salvato il fratellino di 2 che rischiava di annegare in piscina. Come Josè Roberto, anche Oliver si era accorto che il piccolo Gabriel era in difficoltà. E anche lui, senza pensarci un momento, si è gettato in acqua riuscendo così a portare in salvo il fratellino.

