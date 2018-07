Farsi 'seppellire' dagli amici sotto la sabbia. Un classico in spiaggia, al pari dei racchettoni. Ma la storia di Michael, un ragazzo americano di 17 anni, ci insegna che la spiaggia può essere anche molto pericolosa. Quel che è successo a Michael, che si stava divertendo coi suoi amici, è spaventoso. Era in vacanza in Florida e quando è tornato a casa ha mostrato alla madre, Kelli Mulhollen Dumas, degli strani segni sui suoi piedi. Sulle prima la donna non si è allarmata, ma poi quei segni si sono trasformati generando una grave eruzione cutanea. Colpa della larva migrans cutanea, altrimenti conosciuta come anchilostomi, si è scoperto poi. E a quel punto la famiglia di Michael ha iniziato a preoccuparsi seriamente. Ma di cosa si tratta? È un'infezione della pelle che provoca forte prurito, vesciche e una eruzione cutanea crescente. Di solito appare su aree del corpo che sono state esposte a terreni contaminati. (Continua dopo la foto)



Ed è altissima la probabilità che il ragazzo sia stato contaminato proprio durante quel gioco innocente sulla spiaggia con gli amici. L'impressione è che sia beccato questa infezione mentre il suo corpo era ricoperto di sabbia. Sua madre ha raccontato l'intera vicenda su Facebook, dove ha postato anche le foto, e rivelato che suo figlio non è stato l'unico a contrarre gli anchilostomi. "Michael era a Pompano Beach a giugno e stiamo ancora combattendo contro il male che l’ha colpito - ha raccontato Kelli Mulhollen Dumas a Metro Uk - Era con 17 persone. Del gruppo, sette hanno contratto gli anchilostomi. Mio figlio è molto malato e avrà cicatrici permanenti. Non può mettere cerotti sulle sue ferite. Deve fare un bagno in acqua con candeggina ogni giorno per aiutare a prevenire l'infezione”.

La donna ha inoltre raccontato a Metro che l'altra sua figlia si sposerà presto. Fra un mese. Michael le farà da testimone, ma il problema è che al momento non può ancora mettere scarpe e calzini con quelle ferite sui piedi: “Sono preoccupata perché non è ancora in grado di indossare scarpe o calze”, ha aggiunto. Ma possibile che nessuno sapesse che su quella spiaggia c'era il rischio concreto di entrare in contatto con quei gli anchilostomi?

Gli anchilostomi di solito colpiscono piedi e glutei e vengono trasmessi attraverso il terreno o, appunto la sabbia. Il Dipartimento della Salute di Pompano Beach, continua la madre di Michael, le ha spiegato che “tutti” nella zona sono a conoscenza del pericolo e che quindi è necessario indossare scarpe contro i parassiti, ma la signora ha assicurato che in realtà non lo facevano proprio tutti. L'unica sua speranza, ora, è che Michael guarisca presto.

"Sono pericolosi, fate attenzione". L'allarme da non sottovalutare in spiaggia