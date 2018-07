Questa storia è molto, molto particolare. La "passione" per la chirurgia estetica da un po' di anni a questa parte sta sfuggendo davvero di mano a molti. Soprattutto da quando tramite i social i vip postano continuamente i loro make up e i loro aspetti fisici. Così, ecco che alcuni ragazzi sviluppano delle vere e proprie manie e cercano in tutti i modi di somigliare al loro personaggio famoso preferito. Per non parlare poi di quelli che nel tempo hanno anche deciso di assomigliare a personaggi famosi che non sono mai esistiti: avrete tutti presente la Barbie Umana e i vari Ken umani che si aggirano tra tv e social... Bene, qui siamo ad un altro caso limite. E il protagonista di questa assurda storia è un 24enne “con l’ossessione per Kylie Jenner” che ha pompato così tanto le sue labbra da indurre amici e familiari a temere che la sua bocca potesse "cadere o esplodere". James Holt, di Manchester, ha sempre sofferto il fatto che le sue labbra fossero “troppo sottili” e ha fatto i primi filler a soli 16 anni. E qui viene da chiedersi i genitori dove fossero o cosa gli dicessero... (Continua a leggere dopo la foto)

Il 24enne ha speso un totale di 14.000 sterline per arrivare ai risultati sperati, sopportando iniezioni anche dolorose ogni due o tre mesi. "Ho avuto alcuni problemi perché i filler sono usciti dalle mie labbra: sono stati come respinti. Purtroppo la mia bocca ha cambiato dimensione dopo il trattamento” dice. Nonostante i rischi, James non smetterà di fare interventi di chirurgia estetica in futuro anche e soprattutto per non sembrare "noioso e semplice". (Continua a leggere dopo la foto)

