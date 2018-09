Le famiglie numerose sono belle. Mettono allegria e anche se per i genitori è un impegno, la felicità supera qualsiasi difficoltà. Così è stato anche per Janet e Graham Walton che non vedevano l'ora di diventare genitori, ma la sorte non era dalla loro. Infatti, la coppia non riusciva ad avere bambini, per cui, a un certo punto, i due si erano rivolti a degli specialisti e si erano sottoposti a dei trattamenti per la fertilità. Ma dopo ben 12 tentativi la situazione non era cambiata, gli sposi ormai avevano perso ogni speranza. Riuscite a immaginare la loro delusione? Ma alla fine è arrivata la sorpresa più incredibile che potessero mai aspettarsi. Al tredicesimo trattamento, quando avevano ormai preso, ogni speranza quasi come un miracolo Janet è rimasta incinta. I due erano al settimo cielo, il loro sogno più grande finalmente si sarebbe realizzato. Ma, quando all'ottava settimana, Janet si era sottoposta all'ecografia di routine, il medico aveva comunicato che la coppia attendeva non un bambino ma sei. Trauma vero? La notizia aveva sconvolto i futuri genitori, che non si aspettavano di allargare la famiglia in questo modo. (continua dopo la foto)

I medici avevano spiegato alla coppia che la gravidanza era a rischi e che quindi la futura mamma doveva stare a letto. Tutto questo è successo nel 1983 e il 18 novembre di quell’anno grazia a un taglio cesareo sono venute al mondo nell’ospedale di Liverpool 6 splendide bambine che avevano appena superato la 32esima settimana. Un vero primato, perché le piccole sono state la prima sestina tutta al femminile nel mondo. Le piccole erano state tenute in ospedale fino al gennaio del 1984, quando erano ormai forti abbastanza per tornare a casa. Da allora Hannah, Ruth, Luci, Kate, Jennie e Sarah hanno rivoluzionato la vita dei genitori. Da quel momento tutto ha iniziato a ruotare intorno alle bambine: nutrirle, lavarle e farle dormire. Di media, la coppia ha bisogno di 11mila pannolini per anno e nei primi due anni di vita i genitori non riescono a dormire poi tanto. (continua dopo le foto)

E non che con la crescita i problemi siano diminuiti: scuola, compiti, litigate tra sorelle, adolescenza, primi fidanzati, camera da tenere in ordine, insomma i Walton non hanno mai avuto motivo di annoiarsi. "Gli anni sono volati e quasi non abbiamo avuto modo di goderci le nostre figlie, sempre troppo occupati a pensare ai loro bisogni", racconta Janet. Oggi le ragazze hanno più di 30 anni, sono tutte indipendenti e la più piccola, Sarah, ha dato alla luce il primo nipote per i Walton nel 2014. Anche questa volta è una femmina, Jorgie, che ha reso Janet e Graham nonni felici, come ha raccontato la donna: "Crescendo le mie figlie non c'è stata una fase che ho preferito all'altra. Ma c'era anche poco tempo per pensarci, essendo le cose da fare tante. Adesso con la mia nipotina è diverso, ho il tempo di godermela. È tutto più rilassato".

