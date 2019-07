“Mi hai tradito!”. Francesco Facchinetti furioso, l’ex pupillo risponde così sui social

Ha parlato direttamente ai suoi followers e si è espresso con toni molto duri Francesco Facchinetti. Il manager che cura diversi volti del mondo dello spettacolo ha esordito così: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno nel mirino. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente. Mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il c..o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle”.

Poi Francesco Facchinetti si rivolge al/alla diretto/a interessato/a con una promessa non del tutto piacevole. Non ha infatti intenzione di lasciare il fatto impunito, dichiarando che la sua vendetta non tarderà ad arrivare. Parole dure, quelle di Francesco Facchinetti, che appare davvero deluso, amareggiato e deciso a farla pagare a questa persona. Continua dopo la foto









Il nome del “nemico” è tutt’ora top secret, ma sui social si è già dato il via alle ipotesi. In molti sostengono che si potrebbe trattare di Irama, che poco dopo ha pubblicato una Instagram story con un dito medio. Che potrebbe proprio essere rivolto al suo (ormai ex) manager. Alla base di tutto ci sarebbero motivi economici e divergenze legate anche al dualismo con Riki, l’altro assistito dalla Newco Management, l’agenzia di Francesco Facchinetti. Continua dopo la foto





Irama, 24 anni, inizia a fare musica da giovanissimo esibendosi con gli amici in competizioni di free style dietro al cinema Capitol di Monza. La passione per i cantautori italiani, come Francesco Guccini e Fabrizio De André, gli è stata trasmessa dai suoi genitori e l’ha portato a scrivere il suo primo brano a sette anni. Crescendo si è appassionato al rap e all’hip-hop. La vera svolta arriva nell’estate del 2014, quando incontra Giulio Nenna, musicista e produttore musicale con il quale inizia una proficua collaborazione. Continua dopo la foto







Nel 2014 Irama partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano “Cosa Resterà”. Selezionato dalla giuria il 27 novembre 2015 in diretta su Rai 1, Irama diventa ufficialmente uno degli 8 artisti in gara nella categoria Nuove Proposte del 66° Festival di Sanremo, esibendosi sul palco il 10 febbraio. Il 19 ottobre 2018 è uscito il terzo album “GIOVANI”, certificato disco d’oro, con oltre 25 milioni di stream su Spotify. “Bella e rovinata” vince il disco d’oro alla fine del 2018 con 12 milioni di stream.A febbraio 2019 partecipa al sessantanovesimo Festival di Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”.

