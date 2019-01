Bufera su Maria De Filippi. Guardate bene la maglia che indossa: ecco quanto costa

Maria De Filippi al centro delle polemiche. Un ruolo inedito per la regina di Canale 5 che sabato, con C’è Posta per Te, ha raggiunto un nuovo record superando il 27% di share. A scatenare una pioggia di critiche sul web è stato il pullover griffato che Maria De Filippi ha indossato a Uomini e Donne, che costa quasi 1200 euro. Nel dettaglio si tratta di un maglione bianco che riporta nella parte posteriore la scritta “J’a Dior 8”. Il pubblico è rimasto stupito, perché in tutti questi anni non hanno mai notato alcun marchio nella mise della moglie di Maurizio Costanzo. La De Filippi per ora non risponde alle critiche.

Certo non è la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo viene preso di mira per il costo dei capi indossati. L’ultima in ordine di tempo era stata la futura moglie dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini apparsa sul palco del concertone del primo maggio con indosso un maglione di Alberta Ferretti del valore di circa 350 euro. Anche in quell’occasione molti utenti avevano commentato il capo su internet, accusandola di ipocrisia. (Continua dopo la foto)











“Ambra fa la morale con un maglione da 400 euro”, si legge in uno dei commenti. “I grandi comunisti sul palco: Ambra col pullover Ferretti da 325 euro”, aggiunge un altro. “Certo che Ambra Angiolini ha un bel coraggio a parlare di chi non ha lavoro (“Mi accontento di 25 centesimi!”) con una maglia di Alberta Ferretti da 300€”, la rimprovera qualcuno. E ancora: “Ma cosa rappresenta? Non il primo maggio”. La riposta, social di Ambra non si era fatta attendere. (Continua dopo la foto)









La conduttrice aveva postato su Instagram una foto di un set di mutandine da 5 euro e la didascalia: “Però i miei slip costavano pochissimo! Ora posso riappropriarmi delle parole dette, dell’energia nuova, della poca retorica e di un concerto che per chi lo ha vissuto è stato e sarà sempre qualcosa di più che una maglietta firmata, comprata o prestata? #primomaggio #ancoragrazie”. (Continua dopo la foto)







Maria De Filippi , del resto, ha ben altro a cui pensare. Sono molti infatti dentro la redazione di Uomini e Donne e a casa a mal sopportare le continue liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Anche ieri Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno avuto l’ennesima discussione. Le due si sono avvicinate moltissimo al centro dello studio, quindi per evitare un contatto la De Filippi si è dovuta alzare. Una situazione ormai al limite, che qualcuna delle due sia destinata a saltare?

Ti potrebbe anche interessare: Le donne single e divorziate godono di una salute migliore rispetto alle donne sposate

fbq('track', 'STORIE');