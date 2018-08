“Ecco cosa sei”. Heather Parisi violentissima contro Simona Ventura

Che tra le due ultimamente non corresse proprio il miglior sangue è cosa ormai nota al pubblico italiano, che negli scorsi mesi ha avuto modo di vedere i costanti scontri tra Heather Parisi e Simona Ventura nel corso dell'ultima edizione di Amici. Un siparietto continuo quello che ha visto i due volti storici del nostro piccolo schermo spesso impegnati su fronti opposti e che aveva visto il suo culmine quando entrambe si erano divise intorno alla figura del cantante Biondo: poco talentuoso secondo la ballerina, mentre esempio perfetto di idolo delle teenager grazie alla sua comunicabilità secondo la Ventura. Tali diverse vedute avevano portato anche a diverse dichiarazioni al vetriolo sul web, soprattutto quando il profilo della Parisi era stato improvvisamente hackerato. Una lunga serie di messaggi molto espliciti e cattivi erano così comparsi in rete anche se, di fatto, Heather non c'entrava niente. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella giornata di ieri, però, ecco che un episodio del genere si è proposto nuovamente. Heather è infatti finita ancora una volta nel mirino di un pirata informatico: "Che giornata quella di oggi - ha spiegato la diretta interessata - Dagli inferi al paradiso, in un turbinio di rabbia, incredulità, speranza e infine gioia, immensa gioia. Domenica mattina, ora di Hong Kong, qualcuno ha hackerato il mio profilo Instagram cambiando username, password e le credenziali di login in". (Continua a leggere dopo la foto)

"Non avevo più la possibilità né di accedere al profilo, né di modificare le mie credenziali. Non sapevo cosa pensare. Perché proprio a me?". Una volta che tutto è tornato alla normalità, Heather Parisi ha ricordato quanto accaduto durante Amici, lanciando un pesante attacco a Simona Ventura: "È la seconda volta che mi accade. Ricordate? Successe durante Amici per via di alcuni 'like' attribuiti ingiustamente al mio profilo. Allora, non ci credette nessuno. Anzi, qualche disperata provò a costruirci sopra un po' di inaspettata visibilità per sé". (Continua a leggere dopo la foto)

Lo scontro con la Ventura è ancora ben vivo nella mente della Parisi che non sembra ancora disposta a mettere una pietra sopra ai litigi avvenuti in trasmissione. La Ventura, dal canto suo, al momento non ha replicato a tali affermazioni, continuando ad essere assente dal suo profilo. Super Simo è attualmente impegnata nelle riprese di Temptation Island Vip, di cui sarà conduttrice.

