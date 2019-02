La bellissima poesia di Frida Kahlo che ogni donna dovrebbe leggere

Frida Kahlo è un’artista che ha segnato non solo la storia dell’arte, ma l’evoluzione della donna come essere umano uguale all’uomo. È un simbolo femminista rivoluzionario con una grande passione per l’espressione della libertà. Frida era una pittrice messicana che ha vissuto molte situazioni difficili nella sua vita. Ma questo l’ha solo rafforzata e l’ha resa l’icona che è oggi . Ha sofferto di poliomielite e dopo un gravissimo incidente è stata a letto a lungo, il che le ha causato problemi alla spina dorsale, alle gambe ed anche problemi di fertilità.

La maggior parte delle sue opere d’arte erano ritratti di se stessa in cui cercava di mostrare la sua sofferenza: “Non dipingo i miei sogni, dipingo la mia realtà“, era ciò che lei stessa diceva del suo lavoro. Le sue opere sono più l’esempio della verità di una donna che di una perfetta pennellata, la sua essenza l’ha trasformata in un’icona dell’arte messicana e un’icona che rappresenta la forza di tutte le donne del mondo.









La sua vita di artista l’ha portata avanti e ora tutti i suoi pezzi ispirano molte donne in tutto il mondo . Quanto segue è una delle sue poesie ispiratrici che senza dubbio ogni donna dovrebbe leggere.

“Ti meriti un amore che ti voglia

spettinata,

per tutte le ragioni che ti fanno

alzare in fretta,

per i demoni che non ti

lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia

sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo

quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono

perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare

con te,

che trovi il paradiso ogni volta che

guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le

tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti

quando canti,

che ti appoggi quando fai la ridicola,

che rispetti il tuo essere libera,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le

bugie

che ti porti il sogno,

il caffè

e la poesia”.