Gli ultimi mesi per Andrea Zelletta sono stati davvero densi di situazioni ed esperienze diverse. Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 5 alla relazione con Natalia Paragoni, passando per la sua nuova attività professionale di carne al fuoco ce n’è stata davvero tanta. Dopo essere uscito dal reality condotto da Alfonso Signorini Andrea ha avuto anche alcune vicissitudini per nulla simpatiche.

“Una settimana fa uscendo di casa – ha spiegato Zelletta qualche tempo fa – erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto”. L’ex tronista di UeD ha subito, in realtà, non uno bensì tre tentativi di aggressione/furto visto che la zona in cui abita con la fidanzata è ben poco raccomandabile.















Per fortuna che non ci sono state conseguenze, tranne parecchia paura, per Andrea Zelletta che ora è fermamente intenzionato a guardare avanti: “Sto lavorando a qualcosa di nuovo – ha spiegato una volta terminata l’avventura al GF Vip – Da un po’ faccio il dj, da circa un anno e mezzo. È uscito il primo disco che ormai è roba passata. Stiamo lavorando su qualcosa di nuovo adesso”.















In particolare, al fianco di Andrea Zelletta c’è una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi, Amici. Come anticipato a RTL 102.5 News il prossimo 28 maggio uscirà il suo nuovo album. Si tratta di un lavoro ‘fatto in casa’, o come dicono quelli studiati, ‘homemade’: “Si tratta – le parole di Zelletta – di un nuovo lavoro musicale, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”.









In uno degli ultimi post Andrea Zelletta è in compagnia degli Shanguy, duo musicale composto dal dj NRD1 e da Shady. Quest’ultima, lo ricorderete, ha partecipato ad Amici 16, prima nella squadra di Morgan poi in quella di Emma Marrone. “E nell’attesa – scrive un sorridente Andrea Zelletta – ci aggiungiamo anche degli incontri super produttivi🔥”. Non sappiamo se proprio l’ex gieffino ha lavorato proprio con Shady per il suo ultimo lavoro. Ma, nessun problema, lo scopriremo prestissimo.

