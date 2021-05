Nuove e sconcertanti indiscrezioni sul cantante morto domenica scorsa dopo essere precipitato dalla sua stanza d’albergo al quinto piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del pronto soccorso, che hanno portato il 23enne all’ospedale in condizioni critiche, dove in seguito è deceduto. Solo due settimane fa il cantante era convolato a nozze con la sua fidanzata, l’avvocato penalista Deolane Bezerra e dopo la tragica morte del neo marito la ragazza ha lasciato un ricordo sul suo profilo Instagram.

Accanto a una foto che ritrae i due mentre si abbracciano durante la cerimonia di nozze, ha scritto: “Sei e sarai sempre l’amore della mia vita, l’amore più bello che ho avuto, l’uomo che mi ha amato e ammirato di più! Vai con Dio, ragazzo mio, ti amerò per sempre”. Kevin, originario di San Paolo, ha pubblicato la sua prima canzone nel 2013. Il suo successo “Cavalo de Troia”, noto in inglese come “Trojan Horse”, del 2019 ha centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube. Kevin Nascimento Bueno, 23 anni, noto anche come MC Kevin era seguito sui social da oltre dieci milioni di follower.















Le sue canzoni facevano parte di un genere musicale creato a San Paolo, in Brasile, nel 2008, noto come funk paulista. I suoi testi spesso ruotano attorno a automobili, motociclette, alcol, donne e al raggiungimento degli obiettivi della vita. Il suo successo, però, si è presto diffuso in tutto il mondo e come dimostrano i social era seguito da tantissimi fan.















A una settimana dalla morte sono emerse sconcertanti indiscrezioni su come il cantante sia precipitato dal quinto piano dell’albergo di lusso dove stava soggiornando insieme alla moglie, sposata solo due settimane prima della tragedia. MC Kevin è morto dopo aver tentato di nascondersi da sua moglie in seguito a un rapporto a tre con una modella. Bianca Domingues, 26 anni, ha detto alla polizia di aver incontrato l’artista 23enne, il cui vero nome era Kevin Nascimento Bueno, e il suo amico Victor Fontenelle, per una serata a base di sesso e alcol. Secondo la ricostruzione del DailyMail.com , Fontenelle ha chiesto alla Domingues di fare sesso Kevin, ma che non avrebbe dovuto dire niente alla moglie.









La 26enne ha seguito i uomini nella stanza 502 dell’Hotel Barra Brisa, a Rio de Janeiro, e mentre aveva un rapporto con il cantante qualcuno ha bussato alla loro porta. Temendo che la moglie stesse per coglierlo in flagrante, il neosposo si è nascosto con la Domingues sul balcone della stanza 502 e ha tentato di scendere nella terrazza del quarto piano ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato. La escort ha detto che Kevin “credeva che sua moglie fosse fuori dalla porta, si è spaventato ed ha cercato di andarsene”. Pare che Bianca e la moglie del 23enne si siano incontrate nel commissariato di polizia e siano venute alle mani.

