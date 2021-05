Lutto nel mondo della musica. È morto domenica dopo essere precipitato dalla sua stanza d’albergo al quinto piano, solo due settimane dopo essersi sposato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del pronto soccorso, che hanno portato il 23enne all’ospedale in condizioni critiche, dove in seguito è deceduto.

Solo due settimane fa il cantante era convolato a nozze con la sua fidanzata, l’avvocato penalista Deolane Bezerra e dopo la tragica morte del neo marito la ragazza ha lasciato un ricordo sul suo profilo Instagram. Accanto a una foto che ritrae i due mentre si abbracciano durante la cerimonia di nozze, ha scritto: “Sei e sarai sempre l’amore della mia vita, l’amore più bello che ho avuto, l’uomo che mi ha amato e ammirato di più! Vai con Dio, ragazzo mio, ti amerò per sempre”.















Il cantante è precipitato dal quinto piano dell’albergo

Anche sua madre ha reso omaggio su Instagram, rivelando in un post che le ultime parole che ha sentito da Kevin sono state “Mamma, ti amo”.

Kevin, originario di San Paolo, ha pubblicato la sua prima canzone nel 2013. Il suo successo “Cavalo de Troia”, noto in inglese come “Trojan Horse”, del 2019 ha centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube. Kevin Nascimento Bueno, 23 anni, noto anche come MC Kevin era seguito sui social da oltre dieci milioni di follower.















Le sue canzoni facevano parte di un genere musicale creato a San Paolo, in Brasile, nel 2008, noto come funk paulista. I suoi testi spesso ruotano attorno a automobili, motociclette, alcol, donne e al raggiungimento degli obiettivi della vita. Il suo successo, però, si è presto diffuso in tutto il mondo e come dimostrano i social era seguito da tantissimi fan.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deolane Bezerra (@dra.deolanebezerra)

Kevin Nascimento Bueno si trovava in Messico insieme alla moglie, quando per cause ancora in corso di accertamento è caduto dal quinto piano dell’albergo. Il giovane è stato dichiarato morto in seguito all’incidente in un quartiere sulla spiaggia di Rio de Janeiro, in Brasile.

“C’è il suo nome”. Martina Miliddi, il dopo Amici è ‘boom’. Torna in tv, ma che sorpresa