Loredana Bertè si è resa protagonista di un messaggio davvero particolare e intimo per salutare per l’ultima volta una figura eccezionale, che lei ha conosciuto benissimo nella sua vita. Un post pubblicato sui social network che ha subito fatto il giro della rete. Con il suo solito modo di fare mai banale ha voluto omaggiare una persona importantissima, un grande amico che purtroppo non c’è più. Le sue parole resteranno sicuramente impresse nella mente di tutti i suoi follower per la sua schiettezza.

Loredana Bertè ha salutato così il grande cantautore Franco Battiato, deceduto a 76 anni nella giornata del 18 maggio: “Hai raggiunto Milva in così poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco. Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie te…e sul volo per Mosca. Condoglianze ai tuoi cari. Con tanto affetto, Loredana”. E ha pubblicato una foto in cui ha rievocato l’intervista di Battiato.















Franco Battiato aveva infatti raccontato un po’ di anni fa: “Loredana Bertè. La incontro in aereo e mi fa: ‘A Battià, dove vai?’, ‘Dove vai te?’, rispondo. Poi parliamo e la guardo un secondo di troppo. Lei scorge ammirazione, si alza il pullover e senza preavviso mi fa vedere le te…e. ‘Loredana, ti dico la verità, sono bellissime’. Avrei voluto uno specchietto retrovisore puntato sugli altri passeggeri”. Sono stati tantissimi i commenti scritti dai fan di Loredana Bertè, che lo hanno omaggiato.









Durante la sua ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’, Morgan ha riferito il perché l’amico non abbia mai voluto concepire figli: “Un giorno mi chiese: ‘Come fai ad avere figli?. Io mi sento ancora figlio’. Nonostante la madre fosse morta, lui si sentiva ancora figlio e incapace di generare. Tra l’altro, da quando la madre era deceduta, non aveva mai più composto dei testi”. Una scelta molto intima da parte del Maestro, che ha portato avanti fino alla fine.

