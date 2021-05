Non solo cantante amatissimo, anche nel trio di giudici di Amici 20: per Stash è un periodo d’oro. A proposito del Serale, negli ultimi giorni si è molto parlato di lui per via di un’indiscrezione su Tancredi, l’ultimo eliminato a un passo dalla finale insieme a Serena Marchese. E secondo alcune segnalazioni in rete, poco dopo la sua uscita dal talent avrebbe smesso di seguire alcuni protagonisti del programma tra cui, appunto, Stash.

Stando a quanto si legge in particolare su Twitter, pare che abbia ‘defollowato’ anche Stefano De Martino, giudice insieme al cantante napoletano e Emanuele Filiberto di Savoia, e Arisa. Naturalmente il gesto di Tancredi non è passato inosservato e molti fan della trasmissione di Maria De Filippi si sono chiesti cosa sia accaduto.















Non è però da escludere il fatto che Tancredi non abbia mai seguito Arisa, De Martino e Stash dal momento che, come è noto, prima dell’inizio del Serale i cellulari, e i relativi social, dei concorrenti vengono confiscati dalla produzione, e per tutto il tempo della fase finale del talent gli allievi non hanno contatti col mondo esterno. Ma torniamo a Stash, che poche ore fa ha dato un annuncio bomba sul suo Instagram.















Entrati nel cuore degli italiani nel lontano 2010, Antonino Fiordispino, che da pochi mesi è anche diventato papà, e i The Kolors hanno scalato le vette di ogni classifica con brani di successo come “Everytime” e “Mal di Gola” fino all’ultimo singolo “Cabriolet Panorama”. E proprio a distanza di pochissimi giorni dall’uscita di questo nuovo singolo che sta impazzando in tutte le radio, Stash ha annunciato ai suoi follower una grande novità in arrivo.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

“Abbiamo un sacco di musica nuova ed è un momento magico per me, ma non mi andava di farvi aspettare troppo”, inizia il post. “E così per ingannare l’attesa per il nuovo disco, il 18 giugno abbiamo deciso di pubblicare SINGLES, una raccolta delle hit di questi ultimi due anni, sono fotografie piene di emozioni di quello che è accaduto e che mi andava di condividere con voi adesso con un prodotto fisico speciale”. Dunque Stash e i The Kolors non soltanto hanno lavorato ad un nuovo disco, ma hanno anche ideato una raccolta delle hit di questi ultimi due anni.

“C’era un’altra donna. E la redazione…”. UeD, Sabina a bomba su Claudio dopo l’addio: “Perché è scappato”