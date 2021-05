Si è fatta conoscere nel programma di Maria De Filippi Amici. E da quel momento ha spiccato il volo. Elodie Di Patrizi è diventata in breve tempo un’autentica star. Ovviamente non solo per la sua voce e il suo talento, innegabili, ma anche per tutto quello che c’è intorno. Una bellezza e un fascino fuori dal comune, accompagnate da look sempre azzeccatissimi. Oltre al successo professionale Elodie ha anche trovato l’amore.

Due anni fa l’incontro con il rapper Marrakesh per incidere un singolo. Da quell’esperienza, però, non è nata soltanto una canzone, una storia che nel tempo si è andata rafforzando. Oltre alle sue doti canore gli italiani hanno imparato a conoscere anche quelle comunicative. Nel Festival di Sanremo 2021 Elodie ha affiancato Amadeus sul palco del teatro Ariston. E i complimenti e i paragoni ingombranti si sprecano. Intanto, però, si avvicina l’estate e come ogni anno Elodie sta lavorando per regalare un altro dei suoi classici tormentoni.















Da “Margarita” a “Guaranà” passando per “Andromeda” Elodie ha saputo spesso sorprendere, colpendo sempre nel segno. Ora la cantante è pronta a stupire tutti, di nuovo. Nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto e dei video che raccontano il suo nuovo progetto. Tacchi a spillo, tutina nera e calze a rete, Elodie danza e in alcune movenze ricorda la splendida ed energica Jennifer Beals in “Flashdance”.















Con due semplici parole, “Dance class”, Elodie ha voluto condividere gli allenamenti che sta affrontando in vista di… lo scopriremo senz’altro presto. Intanto non si può non sottolineare la grande versatilità di questa artista che riesce sempre a stupire tutti. Con quasi 400mila mi piace i follower hanno risposto con entusiasmo al post esplosivo di Eodie. E c’è chi commenta: “Una vera bombaaaaaaaaaa 🔥🔥🔥🔥”. Condividiamo.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ha infiammato i social regalando al pubblico alcuni momenti in cui danza con stile e sensualità, accompagnata dal suo coreografo Gianmarco. D’altra parte le sue capacità sono ben note, e anche nell’ultimo Sanremo ha conquistato tutti con un mash-up di grandi successi italiani e internazionali. Ma sicuramente c’è ancora molto da vedere. Fin dai tempi di Amici 15, Elodie ha bruciato le tappe e oggi a 31 anni può dirsi una donna affermata e, anzi, in continua ascesa.

