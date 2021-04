“Finalmente”. Arisa non stava più nella pelle e la gioia è immensa: l’annuncio

È un momento d’oro per Arisa. In questo periodo la cantante lucana è tornata alla ribalta grazie anche al suo ruolo di prof ad ‘Amici di Maria De Filippi’, ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo e dopo la rottura, annunciata durante un’intervista rilasciata a Domenica In di Mara Venier, è tornata tra le braccia del fidanzato, il manager Andrea Di Carlo.

Al settimanale Oggi aveva spiegato la motivazione: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato“. Poi il ritorno di fiamma, con tanto di dedica e foto pubblicata sul suo account Instagram. “Volevamo specificare che eventuali proposte di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo. Perché io ho già il negozio chiuso”, ha confermato poi la cantante in una Instagram Story pubblicata insieme al giornalista Santo Pirrotta, uno degli ospiti fissi di Ogni Mattina da Adriana Volpe. Insomma, l’amore va a gonfie vele, ma anche la sua carriera non è da meno. (Continua a leggere dopo la foto)















Attualmente impegnata come insegnante di canto nella scuola di Amici 20, Arisa è amatissima dal pubblico del talent di Maria De Filippi e nonostante gli impegni televisivi ha trovato anche il tempo di pubblicare un brano inedito. La bellissima notizia è stata data proprio dalla cantante lucana sul suo account Instagram. Scritta dalla 38enne e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, ‘Ortica’, questo il nome del singolo, è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. (Continua a leggere dopo la foto)















Un amore che, come racconta il titolo, ricorda proprio il bruciore provocato dal contatto con le foglie della pianta. “Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano”, si legge su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “L’ortica ha un odore dolce, le foglie dell’ortica hanno una forma che ricorda molto l’organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante. Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ come ci trattano quando non ci amano più.” – Ros. Pre-salva ora il mio nuovo singolo “Ortica”, in tutti i digital store da venerdì 23 Aprile”.

