Musica in lutto, il cantante è morto a 24 anni. L’annuncio del fratello: “Ricordatelo per la sua arte”

“Non riesco nemmeno a esprimere a parole cosa significhi questa perdita per me. Mi viene spesso fatta la domanda: ‘Com’è essere un gemello?’ E la mia risposta di solito è: ‘Com’è non essere un gemello?’ Essere un gemello è una parte molto centrale della mia identità. È tutto ciò che ho conosciuto e sto lottando per trovare le parole per spiegare cosa sarà e come potrò vivere senza di lui. Il mio migliore amico”.

La notizia è stata diffusa questa settimana dopo che suo fratello gemello e collaboratore ha pubblicato questo messaggio su Instagram. Nel post sono apparse anche alcune foto che lo ritraggono insieme al fratello, da quando erano bambini, fino a pochi giorni fa. La causa del decesso, avvenuto domenica 11 aprile ma resa nota solo in queste ore, non è stata resa nota. (Continua a leggere dopo la foto)















Adam Perkins, ex star di Vine (un’applicazione gratuita che permetteva agli utenti di creare video, chiamati appunto vines, e condividerli su numerosi servizi di social network, come Twitter o Facebook) diventato famoso anche su TikTok grazie al video virale “Welcome to Chili’s” e cantante è morto a 24 anni. Il fratello Patrick Perkins ha dato la notizia della morte in queste ore e ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza. Anche l’ex partner di Adam Perkins, anche l’ex fidanzato della star di TikTok, ha anche condiviso un post in cui descrive come i due avevano trascorso la maggior parte degli ultimi mesi insieme mentre il mondo si chiudeva e la maggior parte di noi trascorreva sempre più tempo a casa a causa della pandemia da Covid-19. (Continua a leggere dopo la foto)















“Lo scorso fine settimana il mio migliore amico ed ex fidanzato è morto e io sono devastato. Abbiamo trascorso quasi ogni giorno e notte nel 2020 e nel 2021 insieme nella nostra piccola casa finché non mi sono trasferito temporaneamente in Oregon. Eravamo lì l’uno per l’altro durante l’anno più difficile della nostra vita. Avrei potuto e aver parlato di lui per ore, ma sto solo dicendo una cosa in questo momento: io e lui abbiamo discusso di come avremmo voluto essere ricordati dopo la nostra morte, e ha detto che gli sarebbe piaciuto essere ricordato per la sua arte, la sua musica”, ha scritto Kelton Elliot. (Continua a leggere dopo la foto)









La seconda foto pubblicata è lo screenshot di Redwood Reverie, la canzone su Spotify che più amava condividere con i suoi colleghi e amici. È tratto dal suo album del 2018 Latch Relay, ed è una delle sue canzoni preferite insieme a The Engine e Graduate. Secondo quanto scrive l’ex fidanzato, Adam Perkins stava lavorando a un nuovo album.

