Niente da fare, Babilonia dovrà aspettare. Stefania Orlando, tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo Grande Fratello Vip, ha avuto un contrattempo e ha dovuto rimandare la registrazione del video della sua ultima canzone, “Babilonia” appunto. Nelle ultime settimane la conduttrice vip è tornata a far parlare di sé visto il successo riscosso nel reality Alfonso Signorini. Naturalmente è tornata alla ribalta la sua vita privata, il complicato rapporto con l’ex marito Andrea Roncato e la serenità ritrovata con Simone Gianlorenzi.

Nelle ultime ore, tuttavia, Stefania ha detto la sua anche sul fenomeno del cosiddetto ‘catcalling’, ovvero ‘l’usanza’ di fischiare per strada al passaggio di una bella donna. A lanciare la protesta era stata la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora. Seguita dall’attrice Vittoria Puccini. E la queen ha pure lei alzato la voce: “Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver spezzato una lancia a favore di quelle donne che si sentono offese e minacciate da tali comportamenti, Stefania Orlando ha informato i suoi follower di un inconveniente sul lavoro. “Ieri – ha twittato la queen – per cause di forza maggiore non si è potuto girare il video di Babilonia…”. Davvero una pessima notizia per chi non vede l’ora di ascoltare l’ultimo hit della vip. Un pezzo che, a sentire le note e parole, non passerà inosservato, pardon, inascoltato. (Continua a leggere dopo la foto)















In ogni caso non c’è da preoccuparsi più di tanto perché, come spiega Stefania Orlando “… è solo un piccolo ritardo, il video lo girerò a brevissimo”. Insomma, niente paura, dopo aver ballato con “Legami al letto” e “Crazy Dance”, “Vita bastarda” e “Sotto la luna” i fan della queen possono stare tranquilli. Manca pochissimo e potranno vedere, in tutto il suo splendore, l’ex gieffina protagonista della clip del nuovo tormentone. (Continua a leggere dopo foto e tweet)









Buongiorno, ieri per cause di forza maggiore non si è potuto girare il video di #Babilonia, ma è solo un piccolo ritardo, il video lo girerò a brevissimo. Fatemi sentire quanto siete felici! Cuoratemi e rinquoratemi! ❤️ #sovip #tzvip pic.twitter.com/WzoatWIaR0 — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 8, 2021

Seguita, amata e ammirata da milioni di follower, Stefania Orlando ha concluso il suo tweet sull’imprevisto facendo una richiesta particolare ai suoi fan: “Fatemi sentire quanto siete felici! Cuoratemi e rinquoratemi! #sovip #tzvip”. Infarti per accademici della Crusca a parte, non ci dovrebbero dunque essere troppi problemi per la carriera musicale della queen. Non vediamo l’ora di vederla all’opera con questa nuova, super Babilonia!

“È una molestia e adesso basta”. Stefania Orlando furiosa. Interviene subito anche l’amico Tommaso Zorzi