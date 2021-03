Musica in lutto, incidente fatale per la cantante: muore sbalzata fuori dall’auto

Lutto nel mondo della musica, la cantante è morta in seguito a un incidente automobilistico. Il decesso è stato confermato da Linda Wilson, presidente della Texas Country Music Association, a KTVT.

“Il suo spirito era così libero e aveva una voce che gli angeli potevano sentire. Era una vera artista e una bellissima persona”, si legge nella pagina social della cantante morta.

“Sarà per sempre amata e ci mancherà”, si legge ancora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la cantante si trovava in macchina insieme a un’altra persona che nello scontro è rimasta lievemente ferita. La donna è morta perché non indossava la cintura di sicurezza e dopo lo schianto è stata catapultata fuori dall’automobile, una Chevrolet Trailblazer del 2002. L’incidente si è verificato sulla State Highway 183 vicino a Euless, in Texas. (Continua a leggere dopo la foto)















“Taylor Dee era una vera artista – ha detto in una dichiarazione la manager della cantante – aveva talento, un cuore e una passione non solo per la sua musica ma per le persone. In ogni esibizione, il suo talento era evidente, ma soprattutto ha permesso ai suoi fan di conoscere il suo cuore. Ci mancherà moltissimo”, ha detto ancora. Nel giugno 2019, il suo primo singolo, ‘The Buzz’, ha guadagnato tempo in onda su diverse stazioni radio del Texas. Taylor Dee era nata a Garland, nel Texas. Nel 2015 ha partecipato a The Voice e nel 2019 ha registrato suo primo album, intitolato “The Buzz”. Il singolo ‘The Buzz’ è entrato nella Top 15 Country in USA e in Canada. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il capo del dipartimento di polizia di Euless City, Mike Brown, ha detto che gli investigatori ritengono che Dee stesse tentando di uscire sulla Highway 360 quando è avvenuto l’incidente. “Ha colpito una barriera”, ha detto il capo della polizia e secondo quanto riferito, Dee non indossava una cintura di sicurezza. La persona che si trovava in auto insieme alla cantante – che indossava la cintura di sicurezza – è sopravvissuto e ha riportato solo ferite lievi. (Continua a leggere dopo la foto)









Il capo del dipartimento di polizia di Euless City ha confermato a Fox News che la cantante di ” Greener Grass ” è morto sulla State Highway 183 vicino a Euless, in Texas, intorno alle 22. La 33enne è stata trovata in “gravi condizioni” a breve distanza dal veicolo, è stata soccorsa ma all’arrivo all’ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

