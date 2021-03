Cantautore, musicista, produttore discografico, personaggio televisivo italiano, Manuel Agnelli è il fondatore e frontman del gruppo alternative rock Afterhours. La carriera musicale di Manuel Agnelli inizia nel 1985 quando dà vita alla sua band insieme con Lorenzo Olgiati (basso) e Roberto Girardi (batteria). Agnelli è invece voce e chitarrista; in alcune occasioni suona il pianoforte. Ai tre si aggiungerà poco dopo Paolo Cantù (chitarra).

Nel 1987 gli Afterhours pubblicano il 45 giri My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell (Toast Records) segnalata dalla rivista italiana Il Mucchio Selvaggio tra i dieci migliori dischi italiani degli anni '80. Nel 1989 Manuel Agnelli fonda assieme ad altri musicisti tra cui Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus l'etichetta discografica Vox Pop, che in cinque anni produce una novantina di dischi, tra cui band come Ritmo Tribale, Mau Mau, Prozac + e Casino Royale.















La sua prima apparizione televisiva sulla RAI, nel gennaio 1993, avviene con un'embrionale formazione dei La Crus, insieme a Cesare Malfatti, Mauro Ermanno Giovanardi e Mox Cristadoro al piano: durante una puntata di "Tortuga" (programma del Dipartimento Scuola Educazione) il gruppo esegue dal vivo una cover de "Il vino" di Piero Ciampi. Nel 2016 Manuel Agnelli prende parte come giudice alla decima edizione del Talent musicale X-Factor, dove la sua concorrente Eva, raggiunge la 3ª posizione.

















Il 19 maggio 2017 viene annunciata la sua riconferma come giudice per la undicesima stagione di X-Factor. Nel 2018 Manuel Agnelli presta la voce a Caravaggio nel film Caravaggio – l'Anima e il Sangue, prodotto da Sky. Nel 2021 ha duettato con i Maneskin durante la terza serata del Festival di Sanremo (video). Manuel Agnelli è fidanzato con Francesca Risi e hanno una una figlia, Emma. Commentando l'incontro con la compagna, avvenuto in una libreria di Milano, Manuel Agnelli ha raccontato:









“È appassionata di letteratura e io andavo lì a leggere i libri. A un certo punto cominciai a tornare solo per rivederla. – aveva raccontato Manuel Agnelli – Pensava fossi un architetto, non mi conosceva, non era nel mondo della musica, e questo mi piaceva, anche se ci sta che la gente ti avvicini per quello che fai. Era gelosa, certo, e credo lo sia ancora.

Però ha avuto l’intelligenza di capire che le persone sono fatte in un certo modo e di non volerle cambiare. Adesso fa la mamma e la casalinga ed è la mia stylist, ha un gusto pazzesco anche come arredatrice”. Manuel Agnelli è nato a Corbetta, in provincia di Milano, il 13 marzo 1966. È alto 177 centimetri e pesa 75 chili.

