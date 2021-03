Dopo il clamoroso successo di X-Factor 11 i Maneskin sbarcano a Sanremo 2021. I quattro sono un gruppo originario di Roma, composto da Damiano David (voce), Thomas Raggi (chitarra), Ethan Torchio (batteria) e Victoria De Angelis (basso). I Maneskin sono arrivati secondi in classifica al talent targato Sky (la vittoria è andata a Lorenzo Licitra) ma sono stati proprio loro a riscuotere un clamoroso successo.

Merito anche del frontman dei Maneskin, Damiano David, che con il suo stile è diventato un sex symbol. Il gruppo è nato tra i banchi del liceo Kennedy del quartiere Monteverde di Roma e da lì hanno iniziato a suonare in tante strade della Capitale. Il nome Maneskin deriva dalla lingua danese che in italiano significa 'chiaro di luna' ed è stato scelto dalla bassista Victoria (in arte Vid De Angelis), di origine danese.















Dopo l'esperienza a X-Factor i i Maneskin pubblicano l'album Chosen, vincendo il doppio disco di platino dopo pochissimo tempo. Il primo album dei Maneskin, Il ballo della vita, è stato pubblicato nel 2018 ed è stato segnato da grande successo, grazie soprattutto ai singoli Morirò da re e Torna a casa.















Il 18 gennaio 2019 viene pubblicato il terzo estratto dall'album, Fear for Nobody, seguito l'11 aprile da L'altra dimensione, che diventa la loro quarta top ten nella Top Singoli della FIMI. Due giorni dopo viene pubblicato il video di Le parole lontane, ultimo estratto dall'album, che si posiziona subito nelle tendenze di YouTube Italia. I Maneskin partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni.









I Maneskin sono formati da: Damiano David, voce, nato a Roma l’8 gennaio 1999. È alto circa 178 centimetri per 75 chilogrammi. Oggi è single, ma è stato fidanzato con Lucrezia Petracca; la loro storia è finita nel 2017. La bassista Victoria De Angelis, nata a Roma il 28 aprile 2000. Thomas Raggi (Roma, 18 gennaio 2001) – chitarra ed Ethan Torchio (Roma, 8 ottobre 2000) alla batteria.

