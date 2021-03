Extraliscio è un gruppo musicale italiano nato nel 2014 in Romagna da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. A fare incontrare i due romagnoli è stata Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, titolare delle edizioni musicali Casadei Sonora, e da qui nasce l’idea di mescolare la tradizione musicale romagnola con nuovi suoni e nuovi arrangiamenti.

Nel 2016 pubblicano per Garrincha Dischi/Casadei Sonora il loro album di debutto intitolato Canzoni da ballo, al quale fa seguito una tournée, poi arriva Imballabilissimi – Ballabilissimi, a cui segue una tournée estiva e invernale e nel 2020 realizzano il brano GiraGiroGiraGi, sigla ufficiale del Giro d'Italia 2020. A settembre 2020 sono protagonisti del film Extraliscio – Punk da balera, con la regia di Elisabetta Sgarbi, presentato al Festival di Venezia 2020 e al Bellaria Film Festival, vincitore del Premio Siae al Talento Creativo e del Premio FICE – Federazione Italiana Cinema d'Essais.















Gli Extraliscio pubblicano una cover del brano Sbagliato di Jovanotti e poco dopo il loro terzo album intitolato ”Punk da balera”. Nel 2021 gli Extraliscio partecipano nella sezione Big del Festival di Sanremo con il brano Bianca luce nera con Davide Toffolo, il 54enne ‘cantante mascherato’, fumettista e frontman del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. Il brano è prodotto dalla Betty Wrong edizioni musicali di Elisabetta Sgarbi, al suo esordio come editore musicale.

"La nostra è una canzone che parla dei contrari, dei rovesciamenti, delle rotazioni e di tutto quello che un giorno lo trovi così il giorno dopo cosà. – hanno commentatogli Extraliscio – Il brano batte forte e poi, ad certo punto, si accendono le luci e Toffolo ci apre la balera. Per noi suonare all'Ariston è un po' come per il Buena Vista nel film di Wenders arrivare a farlo alla Carnegie Hall".















Su Instagram l’account ufficiale degli Extraliscio è @extraliscio mentre Davide Toffolo è @davideltofo

Mirco Mariani è nato a San Piero in Bagno il 26 agosto 1969, è un cantautore, polistrumentista e compositore italiano. Ha suonato per diversi anni come batterista con Enrico Rava e Vinicio Capossela e ha partecipato a festival internazionali con i musicisti Marc Ribot, Stefano Bollani, Gianluigi Trovesi e Pietro Tonolo. Moreno "Il Biondo" Conficconi è nato a Meldola il 29 luglio 1958, è un musicista e compositore italiano, famoso nel genere del liscio e noto anche come Moreno il biondo. Il 10 Luglio è invitato da Jovanotti insieme all'Orchestra Grande Evento sul palco del Jova Beach Party a Rimini. Qui propone un set di 30 minuti di musica romagnola, davanti a 50mila persone e duettando con Jovanotti. È stato il primo cantante tra i big a risultare positivo al coronavirus prima del Festival di Sanremo.









Mauro Ferrara, nome d’arte di Mauro Carlin, è nato ad Argenta il 12 luglio 1948, è un musicista e cantante italiano, anche lui famoso nel genere del liscio. Davide Toffolo detto el Tofo è nato a Pordenone il 17 gennaio 1965. È un fumettista, cantante e chitarrista italiano, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Fumettista, cantante e chitarrista, Davide Toffolo ha all’attivo la pubblicazione di 9 album musicali, 16 videoclip a cartoni animati disegnati e alle volte anche diretti, 16 albi autoconclusivi di fumetti e 2 serie di fumetti.

