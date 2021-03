Random è uno dei talenti emergenti più importanti della scena rap italiana. Grazie al brano Chiasso, in collaborazione con il producer Zenit, ha scalato le classifiche su Spotify. Grazie al passaparola e alla diffusione in streaming, la canzone raggiunto i primi posti in classifica anche su Apple Music superando in poco tempo i 10 milioni di stream.

All'età di 14 si cimenta subito con i primi freestyle e le prime canzoni ottenendo grande riscontro sui social. L'incontro con il produttore Zenit è la vera svolta per la carriera di Random. La collaborazione tra i due dà vita all'album "Giovane oro" che subito si fa strada nell'ambiente rap. L'album esce il 23 agosto 2018. Il 19 maggio 2019 pubblica il singolo Chiasso, che viene certificato doppio platino e raggiunge la terza posizione nella classifica FIMI.















Nel 2019 viene scelto da MTV New Generation come artista del mese. Nello stesso anno pubblica il singolo Rossetto, in seguito certificato disco d'oro e a novembre è ospite nel programma Viva RaiPlay!. Nello stesso mese si esibisce alla Milano Music Week insieme ad altri artisti. A marzo arriva "Marionette", nuova canzone in collaborazione con Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, rapper, cantautore, produttore discografico ed ex cestista italiano.















Random suona la batteria, il basso, il piano, la chitarra. Ha collaborato con artisti del calibro di Stash dei The Kolors e Carl Brave. Nel 2020 ha preso parte al programma “Amici Speciali”.

Anche in questo caso il successo tra i giovani è immediato e il brano viene subito utilizzato su Tik Tok e spopola su YouTube. Nel mese di agosto 2020 il singolo "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa" viene certificato disco di platino. Il 18 settembre esce il singolo Morositas in collaborazione con Federica Carta. Il 9 ottobre esce il singolo Ritornerai 2.









Random sarà uno dei big in gara alla 71 esima edizione di Sanremo 2021 con il brano “Torno da te” e nella serata dedicata ai duetti e cover canterà “Ragazzo fortunato” di Jovanotti insieme ai The Kolors e il loro leader Stash. Emanuele Caso nasce in provincia di Napoli, precisamente a Massa di Somma, il 26 aprile 2001, ma vive da quando aveva due anni a Riccione. Il nome d’arte di Random deriva dalla traduzione in inglese del suo cognome, Caso. Peso e altezza non sono disponibili.

