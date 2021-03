Willie Peyote è un rapper e cantautore italiano. Il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale. Willie è invece un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. Appassionato di musica fin da bambino – il padre era musicista – Willie Peyote è la voce del gruppo Funk Shui Project, con cui, nel 2014, pubblica anche l’album omonimo Funk Shui Project.

"Ho iniziato suonando il basso in una band punk rock, il rap mi ha folgorato solo durante gli ultimi anni delle superiori. All'inizio cercavo di mettere un po' di rap nei miei pezzi suonati, e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap", ha detto il cantante in un'intervista. Willie Peyote si avvicina al rap nel 2004, dopo aver sperimentato altri generi musicali e decide di fondare il gruppo S.O.S. Clique con gli amici Kavah e Shula; con loro pubblica diversi demo e un EP intitolato L'erbavoglio nel 2008.















"All'inizio cercavo di mettere un po' di rap nei miei pezzi suonati, e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap", racconterà il rapper quasi 20 anni dopo. Il 2011 è l'anno della svolta. Esce il primo album da solista: Il manuale del giovane nichilista. Nel 2015 pubblica per ThisPlay Music Educazione sabauda, disco che lancia definitivamente Willie Peyote. Accolto abbastanza positivamente dalla critica, Educazione Sabauda è il frutto di un anno e mezzo di lavoro, ed è anche il disco in cui Willie racconta senza filtri un periodo molto intenso della sua vita.















Nel suo album si trovano citazioni rivolte ai grandi nomi del rap, del rock e della canzone d’autore come Cypress Hill, The Clash e Francesco Guccini. Ha fatto rumore la sua partecipazione nel 2017 nel programma televisivo Che tempo che fa, dove ha cantato il brano “Io non sono razzista ma…”. Dopo l’esibizione (qui il video) il giornalista Maurizio Belpietro, sul quotidiano La Verità, accusa il cantante di aver dato a tutta l’Italia della xenofoba.

Nel 2018 Willie Peyote partecipa a "8", ottavo disco in studio dei Subsonica, cantando nel brano "L'incubo". L'anno dopo torna in studio con la band per registrare "Sonde", contenuta in "Microchip Temporale", riedizione dello storico disco del 1999, "Microchip Emozionale".









A novembre 2020 Willie Peyote pubblica “La depressione è un periodo dell’anno”, singolo che racconta il Covid-19 e i momenti di difficoltà vissuti durante la pandemia. Il 17 dicembre 2020 a Sanremo Giovani 2020 viene annunciato il suo debutto come concorrente nella sezione big al Festival di Sanremo 2021 con il brano Mai dire mai (La locura). Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, è nato a Torino il 28 agosto 1985. Altezza e peso non sono disponibili.

