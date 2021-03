Lui si fa chiamare Fausto Lama, mentre lei è Francesca, in arte California. Insieme hanno dato vita al gruppo musicale Coma Cose, il duo musicale indie-pop rap italiano, formatosi a Milano nel 2017.

Nello stesso anno il duo entra a far parte dell'etichetta discografica Asian Fake, la stessa di Ketama126, con la quale pubblicano nello stesso anno l'EP Inverno ticinese. Il 15 marzo 2018 si esibiscono al talk show "E poi c'è Cattelan" condotto da Alessandro Cattelan e l'anno successivo i Coma Cose pubblicano il loro primo album, Hype Aura, e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2019 cantano Aurora sogna nell'album Microchip temporale come ospiti assieme a Mamakass dei Subsonica.















Nel 2019 le canzoni Mancarsi e Post concerto vengono certificate disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Nel 2020 collaborano al brano Riserva naturale dell’album Feat (stato di natura) della cantante Francesca Michielin e nello stesso anno compare nella serie televisiva di Netflix ”Summertime”.

Nel 2021 Coma Cose, Fausto Lama e California (all'anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano), arrivano al Festival di Sanremo, in gara tra i Big con il brano scritto a quattro mani "Fiamme negli occhi".















"Fiamme negli occhi è una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti. È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli – raccontano i due artisti che si sono conosciuti nel 2016, commessi nello stesso negozio, e hanno un album alle spalle (Hype Aura) -. La nostra vita, i nostri sogni, la musica per noi sono un viaggio da percorrere insieme e a volte c'è bisogno di urlarselo in faccia. Crediamo a un percorso di condivisione e crescita reciproca, speriamo che anche altre persone si rivedano in tutto questo".









Fausto Zanardelli è nato il 21 novembre 1981 a Gavardo (in provincia di Brescia). Francesca Mesiano è nata a Pordenone nel 1990. Altezza e peso sono sconosciuti. Il duo Coma Cose non solo soltanto una coppia “artistica”, ma sono fidanzati anche nella vita al di fuori del palcoscenico. Francesca ha adottato pseudonimo California, mentre Fausto Zanardelli si fa chiamare Fausto Lama.

