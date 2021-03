Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, è un musicista e cantautore della nuova scena musicale italiana. Oltre alla musica ha studiato recitazione e ha recitato in alcuni cortometraggi, nel film “Fammi Parlare” di Luca Iacoella e nel videoclip di “In my mind” per la serie di Canale 5, Immaturi. A inizio gennaio Filminacci 2019 pubblica i singoli Borghese in borghese e il 15 febbraio La vita veramente, che anticipano l’uscita dell’omonimo album.

Il 9 aprile 2019 pubblica il suo primo album in studio intitolato La vita veramente, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo per l'etichetta Maciste Dischi, seguito da un tour nazionale da aprile a dicembre. Nello stesso anno il suo disco viene inserito tra i quindici migliori album italiani secondo il quotidiano la Repubblica. In questi anni Fulminacci compone e partecipa a una serie di rassegne e conserti che lo portano a farsi conoscere in tutta Italia.















A gennaio 2020 nell'ambito dei Top2019 organizzato dal Forum del giornalismo musicale, il suo album viene premiato come miglior opera prima. Il 1º maggio del 2020 Fulminacci partecipa al concertone e a causa della pandemia di COVID-19 si esibisce in diretta streaming. Il 9 settembre 2020 pubblica Canguro, singolo che anticipa il nuovo progetto musicale.















A dicembre 2021 esce il singolo Un fatto tutto personale prodotto da Frenetik & Orang3, che anticipa l'uscita del nuovo album, prevista per il 2021. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo tra i Big con il brano Santa Marinella. Fulminacci è fidanzato con l'attrice romana, Lia Greco, di tre anni più grande di lui.









Della loro relazione ha parlato nel 2019 il cantautore in un’intervista a Vanity Fair: “Stiamo benissimo insieme. Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”. Fuliminacci è nato a Roma il 12 settembre 1997, peso e altezza non sono disponibili.

