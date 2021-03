Madame è una rapper e cantautrice italiana del roster di Paola Zukar, una delle manager più importanti in ambito hip hop (fanno parte della sua squadra anche Fabri Fibra, Clementino e Marracash). La giovane artista stata scoperta dagli Aracade Boyz e debutta nel 2018 con il singolo, Anna, prodotto da Eiemgei, stessa produzione anche per Schiccherie, brano che l’ha portata al grande pubblico.

Scelto anche da Cristiano Ronaldo per una sua Instagram story, in pochissimo tempo Sciccherie supera il milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube. Nel 2019 collabora nel brano Farabutto dell'EP Assurdo di Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi) e Mr. Monkey. Nello stesso anno collabora con un pezzo grosso della scena hip hop italiana, Marracash e in particolare nella traccia Madame – L'anima, dall'album Persona. Il brano diventa disco di platino e si piazza settima nella classifica FIMI.















Madame collabora anche con il produttore Dardust, Ghali, Marracash, Elodie, Ernia, Gaia, Samurai Jay, Rkomi e i Negramaro. Nel 2020 è stata ospite di X-Factor, dove ha cantante insieme a Blind. Nel 2021 Madame partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Big con l'inedito Voce. "Mi bullizzavano e mi sfogavo con il rap. Oggi do Voce al dolore", ha detto in un'intervista rilasciata al Messaggero a pochi giorni dall'inizio del festival della canzone italiana. La sua musica viene spesso definita urban-rap seppur contenente forti influenze R&B.















Nel 2020 è stata tra le cinquanta candidate al titolo di "Donna italiana dell'anno" per D: La Repubblica delle Donne, rivista de La Repubblica. Il suo nome d'arte è nato per caso: un giorno si trovava nei corridoi del suo istituto con un'amica che le ha fatto scoprire una app che genera nomi per Drag Queen e così è nato il suo nome.









A 13 anni inizia a studiare pianoforte e a definire meglio il suo stile musicale. Si avvicina al genere rap ascoltando Fedez ed Emis Killa. Francesca Galeano, questo il vero nome di Madame, è nata a Creazzo, in provincia di Vicenza, il 16 gennaio 2002. Peso e altezza non sono disponibili.

