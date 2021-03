Noemi: età, altezza, peso, fidanzato e figli

Noemi, cantante di professione, inconfondibile con quel timbro di voce avvolgente e quella chioma ‘rosso chiaro – quasi carota’ . Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009 grazie al talent show X-Factor, dove una timida Noemi ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Da allora sono passati tanti anni e Noemi, come chiunque altro, è cambiata tantissimo.

Il secondo posto a X-Factor è stata una vittoria, perché rispetto al vincitore Matteo Beccuci, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Noemi ha infatti messo in bacheca cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Premio TV – Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per l’interpretazione della canzone Domani è un altro giorno. Nella copertina di Vanity Fair uscita il 23 febbraio 2021 Noemi si mostra in tutta la sua forza e bellezza. (Continua a leggere dopo la foto)















“La sua storia è la storia di una donna, di un’artista e di una persona che ha scelto di inseguire il proprio sogno. E il problema non è mai lei o il suo sogno. Ma noi. Come scegliamo di giudicarlo. Che parole usiamo per descriverlo”, ha detto della cantante la direttrice della rivista.

Noemi spiega au suoi fan, che quasi non la riconoscono più: “Giuro, sono io”. La cantante infatti posa come una diva di Hollywood, una pin-up alla Jessica Rabbit dell’indimenticabile cartone animato “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Noemi all’anagrafe è Veronica Scopelliti è nata a Roma il 25 gennaio del 1982. È alta 166 centimetri e pesa 56 chili. Dal 2008 è legata al bassista, contrabbassista, pianista e insegnante di musica Gabriele Greco.

Sanremo 2021, finalmente la lista definitiva dei cantanti big e i brani. Con tante sorprese