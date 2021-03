Gio Evan è uno scrittore e cantautore italiano. Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Dal 2007 al 2015, intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo, dall’India, al Sudamerica, passando per tutta l’Europa. In questo periodo vive accanto a maestri e sciamani e proprio qui viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi, popolazione indigena americana che vive nel Sud-Ovest degli Stati Uniti.

Tra il 2012 e il 2013 fonda "Le scarpe del vento", progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Torna alla scrittura in versi nel 2015 con la raccolta Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche (Narcissuss) che gli fa guadagnare un contratto per la Miraggi edizioni, con cui pubblica il successivo Passa a sorprendermi, oltre a scrivere e dirigere l'opera Oh Issa – Salvo per cielo.















In questo periodo inizia ad avere un grande seguito sui social network ed è proprio grazie a Facebook e Instagram, dove pubblica aforismi tratti dai suoi libri, che Gio Evan diventa 'nazionalpopolare'. Nel 2017 pubblica con Fabbri Editori Capita a volte che ti penso sempre, a cui fa seguito l'anno successivo Ormai tra noi è tutto infinito. In primavera pubblica il nuovo romanzo Cento cuori dentro edito sempre da Fabbri Editori seguito mentre nell'autunno del 2019 esce il suo secondo album, Natura molta, distribuito da Artist First. Il primo è stato Biglietto di solo ritorno nel 2018.















Nel corso degli anni, ha pubblicato album, raccolte poetiche, singoli e anche romanzi. Tra le sue canzoni più famose Glenn Miller, Sei Perfetta, Scudo, Regali Fatti a Mano, A Piedi il Mondo e molte altre. Nel 2021 partecipa per la prima volta a Sanremo, presentando la canzone "Arnica". Gio Evan è balzato agli onori delle cronache quando nel post di addio a Matteo Salvini, suo fidanzato da 5 anni, Elisa Isoardi aveva usato proprio una sua frase per annunciare la rottura dal leader della Lega.









“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”, aveva scritto la conduttrice a corredo di uno scatto che la immortalava a letto con Salvini. Nato a Molfetta in provincia di Bari il 21 aprile 1988), oggi Gio Evan vive tra Gubbio e Perugia. Altezza e peso non sono disponibili. Il suo vero nome è Giovanni Evani Giancaspro.

