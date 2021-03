Malika Ayane inizia fin da bambina ad appassionarsi alla musica. Studia violoncello al Conservatorio di Milano e già a 11 anni canta, spesso da solista, nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala. A 18 anni inizia a lavorare come barista al Teatro Arcimboldi, poi è cameriere in un locale di Milano, dove il venerdì sera si esibisce come solista.

Proprio qui Malika Ayane viene notata dal musicista Ferdinando Arnò, che le chiede di diventare la sua segretaria personale. Poi la svolta, grazie a Caterina Caselli che, colpita dalla sua particolare voce, le fa incidere il primo album. Il 7 dicembre 1997 il Maestro Riccardo Muti la sceglie come solista nel ruolo della Seconda apparizione per il Macbeth con Maria Guleghina, Renato Bruson, Roberto Alagna e Carlo Colombara nella serata d'inaugurazione della stagione d'opera alla Scala, ripresa dalla RAI.















Malika Ayane ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come foglie; poi nel 2010, vincendo il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui e scatenando la rivolta dell'orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che relegò la cantante al quinto posto.















E ancora nel 2013 con il singolo E se poi, nel 2015, con Adesso e qui (nostalgico presente), con cui si classifica terza e che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica e nel 2021 con Ti piaci così. Ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards un Premio Lunezia e un Premio Roma Videoclip, oltre a numerose candidature, incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d'argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards. Nel 2005, a 21 anni, Malika Ayane diventa madre di Mia. Dal 2009 al 2010 ha una relazione con il collega Cesare Cremonini.









Intraprende una nuova relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale si sposa in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. La coppia si separa nel 2016. Marika Ayane è fidanzata con Claudio Fratini. “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”, ha raccontato la cantante in un’intervista. Nata a Milano il 31 gennaio 1984, Malika Ayane è italo magrebina. È è alta altra 166 centimetri e pesa circa 57 chili.

