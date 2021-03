Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, esordisce nel 2010 ad ‘Amici’, dove si classifica al secondo posto e porta a casa il Premio della critica (premio vinto anche l’anno dopo ad Amici Big). Tre anni dopo la prima partecipazione a Sanremo, tra i Big, con il brano ‘Scintille’, torna nel 2015, nel 2016 e nel 2018, quando si posiziona sul terzo gradino del podio con ‘Il mondo prima di te’.

Dalla partecipazione ad Amici è un’escalation di successi. Annalisa ha vinto un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)















La passione per la musica inizia fin da bambina; a 8 anni Annalisa inizia a studiare chitarra classica, pianoforte, flauto traverso e canto. Nel 2021 partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo con “Dieci”: “È un amore per cui si combatte e non ci si arrende mai, ma io ci vedo dentro mille emozioni diverse”, ha detto Annalisa, che ha scritto il brano durante il primo lockdown. (Continua a leggere dopo la foto)















Annalisa è stata a lungo legata a Davide Simonetta, autore di brani che ha lavorato alla composizione di molti testi della cantante, ma pare che ora nella sua vita ci sia un altro uomo. La cantante ha scelto di non rivelare l’identità dell’uomo ma alcuni siti le attribuiscono un flirt con il collega Marian Richero. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante ligure ha raccontato di avere una persona speciale: “Sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”. Annalisa Scarrone è nata il 5 agosto 1985 a Savona. È alta circa 167 centimetri e pesa 52 chili.

“Giuro che sono io”. Noemi, l’incredibile trasformazione prima di Sanremo 2021. La cantante è irriconoscibile